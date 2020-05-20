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كوفيد 19: الإعلان عن انطلاق حملة توعوية حول الالتزام باستعمال الكمامات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 21:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
كوفيد 19: الإعلان عن انطلاق حملة توعوية حول الالتزام باستعمال الكمامات

الجزائر - تم اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الاعلان رسميا عن انطلاق حملة تحسيسية مع نهاية هذا الاسبوع يتم من خلالها توعية المواطنين بضرورة الالتزام باستعمال الكمامات من اجل الوقاية من تفشي وباء كورونا (كوفيد 19).

وفي لقاء خصص للإعلان عن انطلاق هذه الحملة، أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، على أهمية تضامن المجتمع من أجل مكافحة هذا الوباء، داعية المواطنين الى "احترام الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزامباستعمال الكمامات للتمكن من العودة مجددا الى النشاط الاقتصادي والاجتماعي".

وذكرت السيد بن فريحة بان استخدام الكمامات من طرف المواطنين في هذا الظرف الصحي الصعب "أضحى اجباريا والزاميا من اجل وضع حد لانتشار هذا الوباء"، مشددة على ضرورة "تعزيز التعاون والتضامن مع كل القطاعات المعنية، لاسيما المجتمع المدني، من اجل توفير الكمية الكافية من الكمامات للمواطنين".

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وأبدت في هذا اللقاء استعداد قطاعها لإنتاج هذه الكمامات بالعدد الكافي وتقديمها للجهات المعنية قصد توزيعها عبر كل ولايات الوطن، وذلك بالتنسيق مع الخلايا الجوارية التابعة لوزارة التضامن الوطني وكذا المجتمع المدني.

من جهتها، ذكرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، بدور قطاعها في تعزيز العمل التضامني من خلال "تقديم المساعدات الغذائية للعائلات المعوزة وتوفير الوسائل الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا"، مبرزة ان استخدام الكمامات "أضحى إجباريا في الوقت الراهن لحماية صحة المواطنين".

وشددت السيد كريكو على أهمية تنظيم هذه الحملة التحسيسية من اجل توعية المواطنين بضرورة استخدام الكمامات في هذا الظرف الصحي العسير، مؤكدة ان قطاعها سيقوم بتوزيع هذه الوسائل الوقائية على الاسر المحتاجة عبر كل مناطق الوطن.

وفي ذات السياق، أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني، عيسى بلخضر، على ضرورة اشراك المجتمع المدني في كل العمليات التضامنية والتوعوية، لاسيما في هذا الظرف الصحي الصعب، مشددا على "وجوب استخدام الكمامات واحترام الشروط الوقائية للقضاء على الوباء والانطلاق تدريجيا في النشاط الاقتصادي".

من جانبه، دعا عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، بقاط بركاني، الى الالتزام باستعمال الكمامات، لكونها --كما قال-- "الوسيلة المثلى" لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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كوفيد 19: الإعلان عن انطلاق حملة توعوية حول الالتزام باستعمال الكمامات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 21:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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