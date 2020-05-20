أزيد من ألف عائلة جزائرية بتونس تستفيد من حملة لجمع التبرعات لدى الجزائريين المقيمين بهذا البلد -

عدة مبادرات للتخفيف من آثار أزمة جائحة كورونا على الرعايا الجزائريين المقيمين بموريتانيا -

كوفيد-19: نحن في حالة استقرار، وارتداء الاقنعة أمر أساسي -

فيروس كورونا : 165 إصابة جديدة ، 222 حالة شفاء و7 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

الذكرى ال47 لاندلاع الكفاح الصحراوي المسلح: مواصلة النضال عن حق يعترف به العالم ولا يقهره اضطهاد -

خفض الحد الأدنى للعملة الأجنبية الخاضعة للتصريح فرضتها الظروف المالية الصعبة -

كرة السلة (فيروس كورونا): بنسبة 95 % ستلغى البطولة -

كورونا: وضع الكمامة إلزامي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر -

عيد الفطر: الاول والثاني من شوال عطلة مدفوعة الاجر -

مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالبوير -

وباء كورونا: وزارة الصناعة تذكر المنتجين بالخصائص التقنية لصناعة الكمامات الواقية -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق اليمين زروال -

يوميات الموسيقيين في ظل الحجر -

تكريم إطارات وعمال من قطاع الصحة نظير جهودهم الجبارة في مكافحة جائحة كورونا -

نقل عمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر يومي العيد حسب المواقيت المحددة -

كوفيد -19 : العائلات الجزائرية تكثف التسوق الالكتروني تحضيرا لعيد الفطر -

كتابة الدولة للإنتاج الثقافي تطلق حملة فنية تشاركية تكريما لمهنيي الصحة -

كوفيد 19: الحماية المدنية تقوم ب307 عملية تحسيسية و526 عملية تعقيم خلال 24 ساعة -

الرئيس الفلسطيني يعلن عن حل جميع الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة -