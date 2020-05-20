Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نقل عمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر يومي العيد حسب المواقيت المحددة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 14:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 27 مرات
نقل عمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر يومي العيد حسب المواقيت المحددة

الجزائر  - أعلنت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لولاية الجزائر (ايتوزا)،اليوم الأربعاء في بيان لها،أن النقل الخاص بعمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية "يستمر" حسب المواقيت المحددة خلال يومي عيد الفطر المبارك .

وجاء في البيان أنه تبعا " للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لوقف الحركة المرورية والتي تهدف الى تعزيز اجراءات الحجر الجزئي خلال يومي عيد الفطر ، فان مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر (ايتوزا) ، تعلن ان النقل الخاص بعمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر حسب المواقيت المحددة ".

آخر تعديل على الأربعاء, 20 أيار 2020 16:26
كلـمات مفتـاحيــة :
نقل عمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر يومي العيد حسب المواقيت المحددة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 14:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 27 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.20

أزيد من ألف عائلة جزائرية بتونس تستفيد من حملة لجمع التبرعات لدى الجزائريين المقيمين بهذا…

20.05.20

عدة مبادرات للتخفيف من آثار أزمة جائحة كورونا على الرعايا الجزائريين المقيمين بموريتانيا

20.05.20

كوفيد-19: "نحن في حالة استقرار، وارتداء الاقنعة أمر أساسي"

20.05.20

فيروس كورونا : 165 إصابة جديدة ، 222 حالة شفاء و7 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.05.20

الذكرى ال47  لاندلاع الكفاح الصحراوي المسلح: مواصلة النضال عن حق يعترف به العالم ولا…

20.05.20

خفض الحد الأدنى للعملة الأجنبية الخاضعة للتصريح فرضتها الظروف المالية الصعبة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.19

وكالة الأنباء المغربية تنسب للبرلمان الأوروبي موقفا ضد الجزائر من خلال نواب من اللوبي…

20.05.19

تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد

20.05.18

رئيس الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا

20.05.18

ألعاب شبه أولمبية: النخبة الوطنية تطمح في أن يتم تجميعها بمركز للتحضيرات

20.05.18

نحو إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع الذكية

20.05.18

وزارة التجارة تلزم التجار بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 يوليو المقبل