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كوفيد 19: الحماية المدنية تقوم ب307 عملية تحسيسية و526 عملية تعقيم خلال 24 ساعة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 13:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات
كوفيد 19: الحماية المدنية تقوم ب307 عملية تحسيسية و526 عملية تعقيم خلال 24 ساعة

الجزائر - قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة بـ 307 عملية تحسيسية لوقاية المواطنين من وباء فيروس كورونا, كما قامت بـ 526 عملية تعقيم عامة مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع على المستوى الوطني , حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وجاء في البيان, أنه فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني بـ" 307 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 21 ولاية بلدية (144) تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي" بالإضافة إلى القيام بـ "526 عملية تعقيم عامة عبر 23 ولاية (206 بلدية)، مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع" حيث خصصت لهتين العمليتين 1656 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 169 سيارة إسعاف و 271 شاحنة بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 05 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر 03 ولايات الجزائر، ولاية خنشلة وولاية تمنراست.

كما قامت نفس المصالح--حسب المصدر ذاته -- خلال نفس الفترة  بـ 120 تدخل من أجل التكفل بضحايا حوادث المرور  التي "خلفت  وفاة 06 اشخاص و اصابة 157 أخرين بجروح" مشيرة الى  أثقل حصيلة سجلت بولاية الجزائر بوفاة 02 شخصين و إصابة 02 أخرين على إثر 04 حوادث مرور.

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كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بوهران على إثر انزلاق للتربة خلف إنهيار حوالي 20 سكن فوضوي ببلدية بئر الجير دون تسجيل خسائر , بالإضافة الى إخماد 02 حريقين صناعيين بوهران وبومرداس، تسببت في إصابة  شخص بجروح بولاية وهران .

آخر تعديل على الأربعاء, 20 أيار 2020 14:00
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كوفيد 19: الحماية المدنية تقوم ب307 عملية تحسيسية و526 عملية تعقيم خلال 24 ساعة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 13:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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