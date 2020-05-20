Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البليدة: جمعيات محلية تعتمد تطبيق خاص لرقمنة قوائم المعوزين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 08:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
البليدة: جمعيات محلية تعتمد تطبيق خاص لرقمنة قوائم المعوزين

البليدة - تمكنت بعض الجمعيات على مستوى ولاية البليدة من إنجاز تطبيق خاص لرقمنة قوائم المعوزين وتوحيدها وإعتمادها ولائيا بهدف الإستعانة بها في عمليات توزيع المساعدات, حسبما ذكره يوم الثلاثاء رئيس فرع قوافل الخير لرعاية الارملة واليتيم, حميز رفيق.

و أوضح ذات المتحدث للصحافة على هامش حفل تضامني نظم بالمدرسة التقنية لسونلغاز لتوزيع مساعدات على العائلات المعوزة, أن ثمانية جمعيات خيرية محلية تحالفت وأنشأت الإتحاد البليدي للجمعيات والمجموعات الخيرية و قامت بإنجاز تطبيق رقمي ل"توحيد قائمة المعوزين للإستعانة بها في عمليات التوزيع".

وأضاف السيد حميز أن هذا "التطبيق سيوضع تحت تصرف السلطات المحلية والمحسنين الدائمين حتى يتمكنوا من تتبع المساعدات التي تقدم للجمعيات منذ بداية تلقيها إلى غاية تقديمها للشخص المعني", مشيرا إلى أنه تم الشروع في إدخال القوائم التي سجلتها كل جمعية ليتم تصفيتها بعد إنجاز تحقيقات ميدانية بالتنسيق مع جمعيات الأحياء.

اقرأ أيضا:      نحو إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع الذكية

و قال المتحدث أن التطبيق يتضمن بالإضافة إلى قائمة المعوزين أرقامهم الهاتفية وعناوينهم ونوعية المساعدات و محتوياتها بالتفصيل لافتا إلى أن هذا الإنجاز سيسهل على السلطات المحلية أيضا عملية تقديم الإعانات النقدية.

ومن جهته, أشاد والي الولاية كمال نويصر الذي حضر هذا الحفل بهذا التطبيق قائلا أن هذا "يبرهن على المستوى العالي للجمعيات المحلية", مؤكدا تشجيعه لهم على مثل هذه المبادرات التي تساهم في "رقمنة وعصرنة التسيير مما يسمح بتجسيد الشفافية والعدالة الاجتماعية".

وقام الإتحاد البليدي للجمعيات و المجموعات الخيرية خلال هذا الحفل بتوزيع 1000 قفة عيد و 1300 لباس عيد في لفتة تضامنية أخرى تأتي أيام قليلة قبل حلول عيد الفطر المبارك.

آخر تعديل على الأربعاء, 20 أيار 2020 09:53
كلـمات مفتـاحيــة :
البليدة: جمعيات محلية تعتمد تطبيق خاص لرقمنة قوائم المعوزين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 08:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.20

دراسة علمية حديثة تكشف أن "المتعافين من كورونا ليسوا مصدرا للعدوى إذا أصيبوا مجددا"

20.05.20

أمن ولاية الجزائر: توقيف أزيد من 2500 مشتبه فيه خلال شهر أبريل المنصرم

20.05.20

حركة البناء الوطني: 19 مايو 1956 "محطة مفصلية" في مسار الثورة التحريرية

20.05.20

التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة: قبول 7 مشاريع مبتكرة في مرحلة وهران لخوض النهائي

20.05.20

البليدة: جمعيات محلية تعتمد تطبيق خاص لرقمنة قوائم المعوزين

20.05.20

الرئيس تبون: نسعى جادين لأن يكون الطلبة القاطرة للنهوض بالوطن في كل المجالات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.19

وكالة الأنباء المغربية تنسب للبرلمان الأوروبي موقفا ضد الجزائر من خلال نواب من اللوبي…

20.05.18

رئيس الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا

20.05.18

وزارة التجارة تلزم التجار بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 يوليو المقبل

20.05.18

تجارة: اجتماع لبحث نشاط و دفتر شروط المستوردين البائعين على الحالة

20.05.18

عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شوال الجمعة المقبل

20.05.18

نحو إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع الذكية