محطات الوقود تبقى مفتوحة خلال يومي العيد

و أوضح ذات المصدر أنه " خلال يومي عيد الفطر المبارك و على غرار باقي أيام السنة تبقى شبكة محطات الوقود التابعة لنفطال مفتوحة عبر كامل التراب الوطني باستثناء ساعات الحجر الصحي التي قررتها السلطات العمومية".
و حسب ذات البيان فانه "سيتم ضمان أدنى الخدمات من أجل تلبية الحاجيات العاجلة و الاستثنائية لاسيما فيما يخص سيارات الاسعاف و مركبات الاسلاك النظامية و كذا المواطنين الذين لديهم رخصة التنقل ".
في هذا الصدد, أكدت نفطال أن المنتوجات البترولية بجميع أنواعها ستكون متوفرة بشكل واسع عبر كامل شبكتها و مراكز التخزين و التوزيع الخاصة بها كما ستعمل مراكزها الخاصة بتعبئة الوقود بشكل مستمر حسب نظام المناوبة المعمول به.