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محطات الوقود تبقى مفتوحة خلال يومي العيد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 أيار 2020 16:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات
محطات الوقود تبقى مفتوحة خلال يومي العيد

الجزائر - طمأنت الثلاثاء الشركة الوطنية لتسويق المنتوجات البترولية (نفطال) زبائنها بوفرة الوقود على مستوى محطات خدماتها التي تبقى مفتوحة عبر كامل التراب الوطني خلال يومي عيد الفطر حسبما جاء في بيان لها.

و أوضح ذات المصدر أنه " خلال يومي عيد الفطر المبارك و على غرار باقي أيام السنة تبقى شبكة محطات الوقود التابعة لنفطال مفتوحة عبر كامل التراب الوطني باستثناء ساعات الحجر الصحي التي قررتها السلطات العمومية".

و حسب ذات البيان فانه "سيتم ضمان أدنى الخدمات من أجل تلبية الحاجيات العاجلة و الاستثنائية لاسيما فيما يخص سيارات الاسعاف و مركبات الاسلاك النظامية و كذا المواطنين الذين لديهم رخصة التنقل ".

في هذا الصدد, أكدت نفطال أن المنتوجات البترولية بجميع أنواعها ستكون متوفرة بشكل واسع عبر كامل شبكتها و مراكز التخزين و التوزيع الخاصة بها كما ستعمل مراكزها الخاصة بتعبئة الوقود بشكل مستمر حسب نظام المناوبة المعمول به.

كلـمات مفتـاحيــة :
محطات الوقود تبقى مفتوحة خلال يومي العيد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 أيار 2020 16:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

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