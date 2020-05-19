فيروس كورونا : 176 إصابة جديدة , 121 حالة شفاء و 6 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية -

الخارجية الصحراوية: الظهير الملكي المغربي رقم 02.17.1 طوى قانونيا المزاعم الترابية المغربية علي الأراضي الصحراوية -

برنامج عدل: 35 ألف مكتتب دفعوا الشطر الأول سيختارون مواقع سكناتهم الشهر المقبل -

محطات الوقود تبقى مفتوحة خلال يومي العيد -

اليوم الوطني للطالب: جراد يؤكد عزم الدولة على تعزيز دور المدرسة و الجامعة -

إحياء اليوم الوطني للطالب : الوزير الأول يترحم على أرواح الشهداء بجامعة الجزائر1 -

جراد يشرف على اطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد -

حوادث المرور : وفاة 26 شخصا وجرح 970 آخرين خلال الاسبوع المنصرم -

كشف وتدمير 4 قنابل تقليدية الصنع بولاية تبسة -

كوفيد-19: استئناف النشاطات الطبية والجراحية بعد تأجيل بعضها تفاديا للإصابة بالفيروس -

كوفيد-19 : التزام الحرفيين برفع انتاج الكمامات الواقية الى 10 ملايين وحدة شهريا -

كرة القدم: زطشي يجدد التزام الفاف بمحاربة الفساد -

إطلاق ورشات جديدة للتراث -

هو شي منه : الرجل الذي أضفى روح المثل العليا في العالم على الهوية الفيتنامية -

اطلاق صندوق استثمار برأسمال 2ر1 مليار دج لتمويل المؤسسات الناشئة -

قانون المالية التكميلي 2020 :اعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني يحذرون من تبعات رفع سعر الوقود -

رئيس الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا -

ذكرى ميلاد هو شي منه: وقوف على أهم مراحل حياة الأب الروحي للثورة الفيتنامية -

منتدى رؤساء المؤسسات يطلق مسابقة رقمية خاصة بأحسن المشاريع المبتكرة لمكافحة فيروس كورونا -