حوادث المرور : وفاة 26 شخصا وجرح 970 آخرين خلال الاسبوع المنصرم

الجزائر - لقي 26 شخصا حتفهم وأصيب 970 آخرين بجروح في 822 حادث مرور سجلت في الفترة الممتدة من 10 الى 16 ماي الجاري على مستوى مناطق متفرقة من الوطن حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولايـة الأغواط بوفاة 05 أشخاص و جرح 17 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 10 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 956 تدخلا سمح بإخـماد 688 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مـختلفـة. أما فيمـا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 5235 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4753 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 1609 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية ، تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت وحدات الحماية بـ 1783 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 8568 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 1081 سيارة إسعاف و 1125 شاحنة مضخة.