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المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 11:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم

الجزائر- نظمت المديرية العامة للأمن الوطني أمس الاحد حملة وطنية للتبرع بالدم لفائدة مراكز حقن الدم.

وأشرف على اعطاء إشارة انطلاق الحملة التي ستمتد من 17 الى 19 مايو الجاري المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي على مستوى المركز الطبي الاجتماعي "عمر حرايق" (فيلا مانيون سابقا) بالجزائر العاصمة.

وستخُص هذه الحملة المُنظمة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم والاتحاد الوطني للمتبرعين بالدم، جميع الولايات. والهدف منها هو تموين المستشفيات ومراكز حقن الدم بالدم ومشتقاته لا سيما خلال هذه الفترة المتميزة هذه السنة بنقص في هذا السائل الحيوي على مستوى هذه المؤسسات، بالإضافة الى إجراءات الحجر الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبهذه المناسبة, جندت المديرية العامة للأمن الوطني جميع الوسائل الضرورية لإنجاح العملية، وأيضا قصد مرافقة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في مكافحة كوفيد-19. ويجدر التذكير أن هذه الحملة تعد ال14 من هذا النوع التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني. ومكنت الطبعات الثلاثة الأخيرة من جمع 35.000 كيس دم بفضل تبرعات افراد الامن الوطني.

كلـمات مفتـاحيــة :
المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 11:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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