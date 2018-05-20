ضرورة توسيع مشاريع الشباب المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19 ضمن جهاز تسيير القرض المصغر

باتنة - أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو مساء يوم الأحد بباتنة على ضرورة تدعيم وتوسيع مشاريع الشباب المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19 و الممولة ضمن جهاز تسيير القرض المصغر .

و أفادت الوزيرة لدى زيارتها لمعرض أقيم بمؤسسة دار الرحمة ببلدية وادي الشعبة في إطار زيارة عمل و تفقد إلى ولاية باتنة رفقة وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد من تنظيم مستفيدين ضمن هذا الجهاز التابع لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, بأن تعليمات صدرت من أجل تدعيم المشاريع المندرجة ضمن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتوسعتها.

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و قالت في هذا السياق: "سنمضي في إطار مشاريع تنسيقية مع وزارات أخرى من أجل مرافقة ودعم هذه الفئة في عدة مجالات منها خاصة تسويق وتوضيب المنتجات."

و أضافت السيدة كريكو بأن جهاز تسيير القرض المصغر على المستوى الوطني "ناجح جدا وانخرط فيه شباب في عديد المجالات".

وبقاعة المعارض الكبرى "أسحار" بوسط مدينة باتنة أشرفت الوزيرة على انطلاق قافلة تضامنية لفائدة 3 آلاف عائلة تقطن بعديد مناطق الظل عبر بلديات الولاية تضمنت طرود من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وألبسة العيد المختلفة الخاصة بالأطفال الذكور والإناث .

وأكدت بالمناسبة أن القوافل التضامنية والمساعدات لا تزال متواصلة عبر الوطن إلى غاية القضاء على الأزمة الناجمة عن كوفيد- 19 و ذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني والمواطنين و كل المتعاملين، مشيرة إلى أن هذه القوافل تصاحبها قوافل طبية تابعة للخلايا الجوارية التابعة لقطاعها لتحسيس الساكنة بمناطق الظل والأسر الفقيرة بأهمية ارتداء الكمامات للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد و تقديم فحوصات طبية بالمجان للمعوزين و الاشخاص المسنين.

و قد أشرفت السيدة كريكو بذات المؤسسة على تسليم قروض بنكية بدون فوائد إلى جانب آلات طهي وخياطة وشهادات التسديد الكلي للقروض الممنوحة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وعقود لمحلات تجارية على عدد من المستفيدين .

و حضرت الوزيرة في ختام الزيارة اللقاء الذي جمع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد بالأطقم الطبية وشبه الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بمدينة باتنة.