حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 273 آخرين خلال ال48 ساعة الاخيرة

الجزائر - لقي 10 اشخاص مصرعهم وأصيب 273 آخرون بجروح متفاوتة في حوادث مرور سجلت خلال ال48 ساعة الاخيرة بمناطق متفرقة من الوطن، حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

واوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الأغواط بوفاة 4 أشخاص و اصابة 4 آخرين بجروح على اثر انحراف سيارة تبعه انقلاب على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية بن ناصر بن شهرة، دائرة قصر الحيران، حيث تم إسعاف الجرحى في مكان الحادث ثم تحويلهم إلى مستشفى أحمد بن علجية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس لانتشال جثث 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 11 سنة توفوا غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى قرية البرج ببلدية الناصرية .

وخلال نفس الفترة، سجلت وحدات الحماية المدنية 4537 تدخل بمناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف مواطنين، شملت حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة لأمنية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال 48 ساعة الأخيرة، بـ 387 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 25 ولاية تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 305 عملية تعقيم عامة عبر 26 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع.