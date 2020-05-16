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انتشال جثث أربعة أطفال غرقوا في حوض مائي بالناصرية ببومرداس

  أدرج يـوم : السبت, 16 أيار 2020 08:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
انتشال جثث أربعة أطفال غرقوا في حوض مائي بالناصرية ببومرداس

بومرداس - انتشلت مصالح الحماية المدنية ببومرداس الليلة أربعة أطفال (3 ذكور و طفلة) أعمارهم ما بين 7 و 11 سنة من عائلتين مختلفتين ،غرقوا في حوض مائي بضواحي لدية الناصرية شرق بومرداس، حسبما علم اليوم السبت من الحماية المدنية بالولاية .

و أوضح الملازم الأول بشاشية حسين مسؤول خلية الإعلام بهذا الجهاز بالولاية لوأج  ،بأن وحدات الحماية المدنية لكل من برج منايل و بغلية مدعومتان بالوحدة البحرية لنفس الجهاز تدخلوا الليلة بعد وقت قليل من الإفطار لانتشال أربعة أطفال بعدما غرقوا في حوض مائي بقرية" البريج "ببلدية الناصرية شرق الولاية .

وتم نقل جثث الأطفال الغرقى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج منايل يؤكد نفس المصدر.

مع الإشارة إلى أن والي الولاية يحي يحياتن مرفوقا بمدير الحماية المدنية و السلطات الأمنية و المحلية تنقلوا إلى مكان وقوع الحادث حيث قدموا تعازيهم لعائلات الضحايا.

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انتشال جثث أربعة أطفال غرقوا في حوض مائي بالناصرية ببومرداس
  أدرج يـوم : السبت, 16 أيار 2020 08:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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