Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التصدي لكورونا و تحضيرات موسم الاصطياف: وزير الداخلية يقف على مدى جاهزية أعوان الحماية المدنية

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 15:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 48 مرات
التصدي لكورونا و تحضيرات موسم الاصطياف: وزير الداخلية يقف على مدى جاهزية أعوان الحماية المدنية

الجزائر - وقف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, كمال بلجود, أمس الخميس, بالجزائر العاصمة على مدى جاهزية أعوان الحماية المدنية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) و استعدادهم لموسم الاصطياف لسنة 2020, حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية, يوم الجمعة في بيان لها.

و أشار البيان إلى أن السيد بلجود أشرف, أمسية الخميس, رفقة والي ولاية الجزائر يوسف شرفة  والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام والمدير العام للأمن الوطني خليفة اونيسي ، بزيارة عمل وتفقد لمقر المديرية و الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية الجزائر، حيث "وقف على استعداد الأعوان وكافة القيادة المحلية لولاية الجزائر و جاهزيتهم في تأدية مهامهم النبيلة في هذا الظرف الاستثنائي في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) وكذا مدى استعدادهم لموسم الاصطياف لسنة 2020".

 

 

كما قام وزير الداخلية بإلقاء كلمة موجهة لأعوان الحماية المدنية تقدم من خلالها بتحية تقدير لكافة المنتسبين لهذا السلك نظير "المجهودات الجبارة التي يقدمها الأعوان في خدمة الوطن والمواطن".

اقرأ أيضا:

و شدد السيد بلجود, في هذا الإطار, على "احترافية و التزام أعوان الحماية المدنية في تأدية الرسالة النبيلة و التي لا تكون إلا بالاستعداد الفطري والتكوين التقني على مستوى مدارس الحماية المدنية ", مشيرا إلى أن هؤلاء قد برهنوا على "جاهزيتهم واحترافيتهم وما يميزهم من تقديم التضحية وإنكار الذات لا سيما عند اشتداد الأزمات".

وختم الوزير كلمته بتجديد الشكر والتقدير لكافة الأعوان والقيادة على "الالتزام المهني الدائم والمتجدد، للحفاظ على سلامة الأرواح والمساهمة في استقرار وتطوير الوضع الصحي الوقائي"، ليدعو الجميع إلى "بذل المزيد من العناية في مواجهة الأخطار متجددة الأشكال، ومواصلة دعم ومرافقة كافة مصالح الدولة في أداء مهامها" مؤكدا "دعمه المتواصل" لمؤسسة الحماية المدنية.

للإشارة, قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في نهاية زيارته بمشاركة أعوان الحماية المدنية مائدة الإفطار.

آخر تعديل على الجمعة, 15 أيار 2020 15:31
كلـمات مفتـاحيــة :
التصدي لكورونا و تحضيرات موسم الاصطياف: وزير الداخلية يقف على مدى جاهزية أعوان الحماية المدنية
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 15:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 48 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.15

الصحة العالمية لا يوجد دليل على انتقال كورونا عبر العملات

20.05.15

كوفيد-19: 187 إصابة جديدة, 113 حالة شفاء و 7 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.05.15

القضاء على ارهابي آخر بعين الدفلى (وزارة الدفاع)

20.05.15

انعقاد أشغال جمعية الصحة العالمية عن بعد الأسبوع المقبل

20.05.15

وفاة المجاهد عبد السلام بوشارب: وزير الاتصال يعبر عن عميق تأثره

20.05.15

ممثلون عن المجتمع المدني بغرب البلاد ينددون بالتصريحات "غير المسؤولة" للقنصل العام للمغرب…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.12

كوفيد-19: تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.13

فيروس كورونا : 186 إصابة جديدة, 60 حالة تماثلت للشفاء و 7 فيات في الجزائر خلال 24 ساعة…

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث