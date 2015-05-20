خنشلة: هلاك شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة في حادثي مرور منفصلين

واستنادا لذات المصدر فإن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببابار تلقوا نداء استغاثة قبيل آذان مغرب يوم أمس الخميس يفيد بوقوع حادث مرور نتج عن اصطدام مركبة سياحية بأخرى نفعية على مستوى الطريق الوطني رقم 80 في محوره الرابط بين بلديتي خنشلة و بابار بالقرب من قرية عين جربوع ليتنقلوا إلى عين المكان حيث تم تسجيل هلاك شخصين (32و66 سنة) وإصابة اثنين آخرين (30 و38 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة ليتم تحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بابار ونقل المصابين إلى قاعة الاستعجالات بذات المؤسسة الصحية.

كما تدخل عناصر الحماية المدنية بالمركز المتقدم خنشلة في نفس التوقيت لأجل حادث مرور آخر نتج عن انحراف وانقلاب مركبة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 80 في محوره الرابط بين بلديتي خنشلة ومتوسة عند مفترق الطرق حمام لكنيف بإقليم بلدية بغاي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة حيث تم إسعافهم وتحويلهم الى قاعة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية العمومية أحمد بن بلة.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقين لمعرفة ظروف وملابسات الحادثين.