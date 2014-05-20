الهلال الأحمر الجزائري بميلة: توزيع 2215 طرد غذائي على المعوزين بمناطق الظل

ميلة- قام فرع الهلال الأحمر الجزائري لولاية ميلة بتوزيع 2215 طرد غذائي على العائلات المعوزة عبر مختلف مناطق الظل بالولاية في إطار العمليات التضامنية المنظمة بمناسبة شهر رمضان حسب ما علم يوم الخميس من رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري ميمون بن عبد الرحمان.

و في تصريح لوأج أوضح ذات المصدر أن القافلة التضامنية التي تم إطلاقها صباح اليوم من أمام مقر فرع ولاية ميلة محملة بمساعدات غذائية تستهدف 100عائلة معوزة قاطنة بنقاط الظل عبر 10 بلديات بالولاية تضاف للعمليات التضامنية التي تمت خلال النصف الأول من الشهر الفضيل والتي مست 2115 عائلة أغلبها تقطن بمناطق معزولة.

وقد تمثلت المساعدات الغذائية التي تنوعت مصادرها بين إعانات مقدمة من المكتب الوطني للهلال الأحمر الجزائري وأخرى ساهم بها محسنون في مواد واسعة الاستهلاك على غرار البقول الجافة والعجائن والزيت والحليب إضافة إلى مادتي السميد والفرينة هذه الأخيرة التي تم توزيع أزيد من 420 قنطار منها كلها متأتية عن عمليات الحجز التي قامت بها مصالح التجارة والأمن في إطار نشاط مكافحة المضاربة. و تم أيضا في إطار المبادرات التي نظمها الهلال الأحمر الجزائري بميلة لمجابهة تفشي جائحة كورونا توزيع 8800 كمامة منها المقدمة من طرف المكتب الوطني للهلال الأحمر الجزائري ومنها ما تم إنجازه على مستوى ورشة تابعة لفرع ولاية ميلة.

و قد استفاد من هذه العملية -استناد إلى المصدر ذاته- قطاع الصحة بمختلف المؤسسات التابعة له بالولاية وكذا المصالح الأمنية وإدارة السجون إضافة إلى الجمعيات التي قامت بتنظيم حملات للتبرع بالدم.