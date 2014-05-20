Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الهلال الأحمر الجزائري بميلة: توزيع 2215 طرد غذائي على المعوزين بمناطق الظل

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 17:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرات

ميلة- قام فرع الهلال الأحمر الجزائري لولاية ميلة بتوزيع 2215 طرد غذائي على العائلات المعوزة عبر مختلف مناطق الظل بالولاية في إطار العمليات التضامنية المنظمة بمناسبة شهر رمضان حسب ما علم يوم الخميس من رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري ميمون بن عبد الرحمان.

و في تصريح لوأج أوضح ذات المصدر أن القافلة التضامنية التي تم إطلاقها صباح اليوم من أمام مقر فرع ولاية ميلة محملة بمساعدات غذائية تستهدف 100عائلة معوزة قاطنة بنقاط الظل عبر 10 بلديات بالولاية تضاف للعمليات التضامنية التي تمت خلال النصف الأول من الشهر الفضيل والتي مست 2115 عائلة أغلبها تقطن بمناطق معزولة.

وقد تمثلت المساعدات الغذائية التي تنوعت مصادرها بين إعانات مقدمة من المكتب الوطني للهلال الأحمر الجزائري وأخرى ساهم بها محسنون في مواد واسعة الاستهلاك على غرار البقول الجافة والعجائن والزيت والحليب إضافة إلى مادتي السميد والفرينة هذه الأخيرة التي تم توزيع أزيد من 420 قنطار منها كلها متأتية عن عمليات الحجز التي قامت بها مصالح التجارة والأمن في إطار نشاط مكافحة المضاربة. و تم أيضا في إطار المبادرات التي نظمها الهلال الأحمر الجزائري بميلة لمجابهة تفشي جائحة كورونا توزيع 8800 كمامة منها المقدمة من طرف المكتب الوطني للهلال الأحمر الجزائري ومنها ما تم إنجازه على مستوى ورشة تابعة لفرع ولاية ميلة.

و قد استفاد من هذه العملية -استناد إلى المصدر ذاته- قطاع الصحة بمختلف المؤسسات التابعة له بالولاية وكذا المصالح الأمنية وإدارة السجون إضافة إلى الجمعيات التي قامت بتنظيم حملات للتبرع بالدم.

كلـمات مفتـاحيــة :
الهلال الأحمر الجزائري بميلة: توزيع 2215 طرد غذائي على المعوزين بمناطق الظل
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 17:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.14

مشروع قانون المالية التكميلي 2020 : القرارات المتخذة تتماشى مع الظروف التي تمر بها البلاد…

20.05.14

كوفيد-19: العاملون في قطاع العدالة يتبرعون بجزء من رواتبهم لمواجهة آثار فيروس كورونا

20.05.14

كوفيد-19: ارتداء التجار للكمامات الواقية "إجباري" ابتداء من الأحد

20.05.14

60 ألف قنطار من اللحوم البيضاء ستضخ تدريجيا في الأسواق لكسر الأسعار

20.05.14

تموين الأسواق الوطنية ب 18 مليون قنطار من المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان

20.05.14

وباء كورونا: تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 29 مايو

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.12

كوفيد-19: تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث

20.05.12

فيروس كورونا: 176 إصابة جديدة, 157 حالة تماثلت للشفاء و 8 فيات في الجزائر خلال ال24 ساعة…