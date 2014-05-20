Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة 04 اشخاص واصابة 119 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 14:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرات

الجزائر- لقي أربعة (4) أشخاص مصرعهم وجرح 119 اخرا في حوادث مرور خلال ال24 ساعة الاخيرة, حسب ما أفادت به أخر حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية الأغواط بوفاة 01 شخص و اصابة أخر بجروح على اثر انقلاب دراجة  بطريق بلدية بن ناصر بن شهرة دائرة قصر الحيران, حسب بيان المديرية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 256 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 33 ولاية (152 بلدية)، حول ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي، بالإضافة إلى بـ 338 عملية تعقيم عامة عبر 35 ولاية ( 159 بلدية)، مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وتم تجنيد لهتين العمليتين 1513 عون حماية مدنية بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 06 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر كل من ولاية الجزائر، خنشلة و تمنراست.

وعلى صعيد اخر, تدخلت مصالح الحماية المدنية لإطفاء 05 حرائق بكل من ولايات ميلة، البليدة ، بومرداس، تيسمسيلت، و تيزي وزو, حسب بيان مديرية الحماية المدنية.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 04 اشخاص واصابة 119 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 14:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.14

ضمان اجتماعي-صحة: ابرام اتفاقية لتحسين ظروف الولادة بالمؤسسات الاستشفائية

20.05.14

المشاريع السكنية الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة

20.05.14

الجزائر والصين "شريكان متميزان" يكافحان سويا كوفيد-19

20.05.14

سوق أهراس: استلام مشروع سد واد جدرة خلال السداسي الثاني من 2021

20.05.14

مكافحة فيروس كورونا: فريق من الخبراء الطبيين الصينيين يحل بالجزائر

20.05.14

حوادث المرور: وفاة 04 اشخاص واصابة 119 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.12

كوفيد-19: تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث

20.05.12

فيروس كورونا: 176 إصابة جديدة, 157 حالة تماثلت للشفاء و 8 فيات في الجزائر خلال ال24 ساعة…