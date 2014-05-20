حوادث المرور: وفاة 04 اشخاص واصابة 119 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر- لقي أربعة (4) أشخاص مصرعهم وجرح 119 اخرا في حوادث مرور خلال ال24 ساعة الاخيرة, حسب ما أفادت به أخر حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية الأغواط بوفاة 01 شخص و اصابة أخر بجروح على اثر انقلاب دراجة بطريق بلدية بن ناصر بن شهرة دائرة قصر الحيران, حسب بيان المديرية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 256 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 33 ولاية (152 بلدية)، حول ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي، بالإضافة إلى بـ 338 عملية تعقيم عامة عبر 35 ولاية ( 159 بلدية)، مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وتم تجنيد لهتين العمليتين 1513 عون حماية مدنية بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 06 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر كل من ولاية الجزائر، خنشلة و تمنراست.

وعلى صعيد اخر, تدخلت مصالح الحماية المدنية لإطفاء 05 حرائق بكل من ولايات ميلة، البليدة ، بومرداس، تيسمسيلت، و تيزي وزو, حسب بيان مديرية الحماية المدنية.