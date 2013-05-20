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محند أوسعيد: 300 ألف شخص مسجل الى حد الان للاستفادة من منحة 10 ألاف دج

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 12:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرات
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الجزائر - أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند أو سعيد بلعيد، يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن اجمالي الأشخاص المسجلين للاستفادة من منحة ال10 الاف دينار، بلغ الى غاية أمس الثلاثاء 300 ألف شخص، على أن يتم صرف هذه المنحة قبل عيد الفطر.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية أنه "فيما يتعلق بالعمليات التضامنية الخاصة بالمتضررين من جائحة كورونا، بلغ اجمالي الأشخاص المسجلين للاستفادة من منحة ال10 الاف دينار لغاية نهار أمس الثلاثاء حولي 300 ألف شخص".

وأضاف السيد بلعيد أنه "سيشرع في دفع هذه المنحة في الايام القليلة القادمة وقبل عيد الفطر، بالإضافة الى استفادة 700 ألف عائلة، 74 بالمئة منها في مناطق الظل، من حوالي 22 ألف طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من مواد التنظيف والمستلزمات الطبية"، مبرزا أن هذه العملية "لا زالت متواصلة".

وذكر الوزير في ذات الشأن بأن "مليونين (2) و200 الف مواطن استفادوا من مبلغ 10 الاف دج بعنوان قفة رمضان السنوية، تم صبها  في الحسابات البريدية للمعنيين عشية الشهر الفضيل".

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محند أوسعيد: 300 ألف شخص مسجل الى حد الان للاستفادة من منحة 10 ألاف دج
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 12:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرة   شارك

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