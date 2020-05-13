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إرسال تبرعات للجمعيات الخيرية الجزائرية بفرنسا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 09:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
إرسال تبرعات للجمعيات الخيرية الجزائرية بفرنسا

الجزائر - تم ظهيرة يوم الثلاثاء ارسال تبرعات تحتوي على مواد غذائية لفائدة جمعيات خيرية جزائرية بفرنسا انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة).

و جرت عملية ارسال هذه التبرعات، التي تندرج في اطار مساعدة الصائمين من افراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، بحضور وزير الاشغال العمومية و النقل فاروق شيالي و كاتب الدولة المكلف بالجالية والكفاءات بالخارج، رشيد بلدهان.

و في تصريح للصحافة، قال السيد بلدهان ان وزارة الشؤون الخارجية "قد ساهمت في عملية ارسال هذه المساعدات التي منحها رجال اعمال و صناعيين من خلال جمع 11 طن من المواد الغذائية"، موضحا ان هذه المساعدات سيتم ارسالها الى كل من مرسيليا و ليون و نيس و غرونوبل و سانت ايتيان.

كما اضاف ذات المسؤول بالقول "لقد قمنا بارسال مصاحف من القران الكريم لفائدة الجالية الجزائرية و المساجد بفرنسا"، مشيرا الى ان هذا العمل التضامني تم تحقيقه بفضل "مساهمة رجال الاعمال الجزائريين و شركة الخطوط الجوية الجزائرية".

كما استلمت الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا اليوم الثلاثاء مساعدات طبية مما يعكس العلاقات الاخوية القوية و المتينة و كذا التضامن الذي يربط الجزائريين في كلتا الضفتين، يضيف المسؤول.

و من جهة لخرى، قال السيد بلدهان انه تم اليوم الثلاثاء اجلاء جثامين 21 جزائري مغترب بفرنسا ليصل بذلك العدد الاجمالي للجثامين التي تم اجلائها الى 746 جثمان.

و بهذه المناسبة، قد السيد بلدهان و السيد شيالي تعازيهما، باسمهما الشخصي و باسم السلطات العليا للبلد، لأفراد عائلة المتوفين الذين كانوا متواجدين بالمطار من اجل استرجاع الجثامين.

و عبر افراد عائلة المتوفين لوأج عن "شكرهم لسلطات البلد التي قامت باجلاء لجثامين".

آخر تعديل على الأربعاء, 13 أيار 2020 10:07
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إرسال تبرعات للجمعيات الخيرية الجزائرية بفرنسا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 09:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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