سطيف: وفاة شخصين و إصابة 8 آخرين بجروح في حادثي سير منفصلين

سطيف- توفى شخصان و أصيب 8 آخرون في حادثي مرور منفصلين وقعا يوم الثلاثاء بولاية سطيف، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية بالولاية، النقيب أحمد لعمامرة، أن الحادث الأول تسبب في هلاك امرأة (25 سنة) و ابنها (3 سنوات ) وذلك إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية و شاحنة من الحجم المتوسط على الطريق الولائي رقم 171 و تحديدا بقرية "براو" بإقليم بلدية بازر سكرة (شرق سطيف).

كما تسبب هذا الحادث في إصابة 3 أشخاص آخرين و هم زوج الضحية (31 سنة) و والدته (56 سنة) و أخته (28 سنة)، حيث تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة العلمة لإسعافهم ونقلهم إلى جانب جثثي الهالكين الاثنين إلى مستشفى الخثير صروب بالعلمة، حسب ما أوضحه المصدر.

من جهتهم، تدخل عناصر الحماية المدنية لبلدية عين أرنات لإسعاف 5 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين27 و 58 سنة أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين وقع على الطريق الوطني رقم 28 بالمخرج الجنوبي لبلدية مزلوق (10 كلم جنوب سطيف)، وفقا لنفس المصدر.

و قد تم إجلاء المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة لتلقي العلاج، كما تمت الإشارة إليه.

و قد فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقين لتحديد أسباب و ظروف الحادث.