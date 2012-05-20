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برج بوعريريج: تكريم عائلة نظير جهودها في مجابهة جائحة كوفيد-19

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 11:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات
برج بوعريريج: تكريم عائلة نظير جهودها في مجابهة جائحة كوفيد-19

برج بوعريريج - أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة كوثر كريكو خلال زيارتها لولاية برج بوعريريج سهرة أمس الاثنين على تكريم عائلة "بوعكاز" نظير جهودها في مجابهة جائحة كورونا، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الولاية.

وثمنت الوزيرة مجهودات هذه الأسرة في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا من خلال تكريمها "رمزيا" بمقر الولاية رفقة والي الولاية محمد بن مالك حيث أوضحت خلال الكلمة التي ألقتها بالمناسبة بأن "الوزارة تدعم وترافق مساعي التضامن والمبادرات التطوعية الخيرية التي تشهدها مختلف مناطق الوطن في إطار مجابهة جائحة كوفيد-19 التي تضرب العالم"، معتبرة ما قامت به هذه الأسرة "عينة من عينات التضامن الوطني وصورة من أواصر التلاحم والتضامن بين أفراد الشعب الجزائري وقت الأزمات".

للتذكير فقد قامت عائلة "بوعكاز" منذ بداية أزمة كورونا بمبادرة تطوعية من خلال تسخير ورشتها الخاصة بالخياطة لإنتاج وسائل الحماية من الفيروس من ألبسة واقية وكمامات وتوزيعها مجانا وذلك في إطار مشروع يضم عدة شركاء من المجتمع المدني تحت عنوان "كمامة لكل مواطن".

للإشارة فإن ورشة عائلة بوعكاز الواقعة بعاصمة الولاية قامت منذ بداية أزمة كورونا بصنع ما يفوق عن 100ألف كمامة وكذا 15 ألف لباس واقي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 أيار 2020 11:42
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برج بوعريريج: تكريم عائلة نظير جهودها في مجابهة جائحة كوفيد-19
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 11:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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