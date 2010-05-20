حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وجرح 125 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 5 أشخاص مصرعهم وجرح 125 اخرا في حوادث مرور خلال ال24ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم الاحد حصيلة للحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة، حسب بيان مصالح الحماية المدنية، بولاية غرداية بوفاة شخص وإصابة 3 آخرون إثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى بلدية ودائرة زلفانة.

اما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ب 224 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 32 ولاية (134 بلدية) ، تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

كما تم القيام ب 203 عملية تعقيم عامة عبر 32 ولاية ( 123 بلدية) ، مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع ، إذ تم تجنيد 1063 عون حماية مدنية لكلا العمليتين بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 03 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر 02 ولايتين خنشلة وولاية تمنراست.

وعلى صعيد آخر، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 05 حرائق حضرية، صناعية و مختلفة على مستوى ولايات ميلة، قالمة، المسيلة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سطيف من أجل تحويل جثتي 02 شخصين تعرضا لصعقة كهربائية فوق سطح منزل بحي الشرشورة ببلدية ودائرة عين ولمان،حسب المصدر ذاته.