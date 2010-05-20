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كوفيد 19: تنظيم قافلة تضامنية لمساعدة العائلات المحتاجة في عدة ولايات من الوطن

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 12:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 26 مرات
كوفيد 19: تنظيم قافلة تضامنية لمساعدة العائلات المحتاجة في عدة ولايات من الوطن أرشيف

الجزائر - أفادت رئيسة الجمعية الوطنية "الاحسان" سعاد شيخي اليوم الاحد بالجزائر العاصمة عن  تنظيم قافلة تضامنية ستجوب 10 ولايات من الوطن يتم من خلالها توزيع  1000 قفة رمضان تحتوي على مواد غذائية أساسية لمساعدة العائلات المحتاجة.

وأوضحت رئيسة الجمعية في تصريح ل "واج " أنه تم "تسخير لهذه العملية التضامنية  التي انطلقت اليوم أزيد من 10 شاحنات محملة بكل المواد الغذائية الاساسية حيث ستجوب كل من ولايات تيزي وزو، البويرة، تيبازة، الشلف والمدية الى جانب الجزائر العاصمة لتوزيع 1000 قفة على العائلات المعوزة في هذه الولايات  المذكورة خاصة التي تضررت ماديا بسبب تطبيق الاجراءات الوقائية من وباء كورونا ".

كما سيتم في هذا الاطار كما اكدت نفس المتحدثة "ارسال سبع شاحنات أخرى يوم الثلاثاء المقبل الى عدة مناطق بجنوب البلاد من بينها تمنراست،غرداية ،عين صالح، عين قزام، جانيت والمنيعة، مشيرة الى ان الجمعية تقوم يوميا بتوزيع وجبات ساخنة على العائلات المحتاجة في هذا الشهر الفضيل".

وكانت هذه الجمعية  قد قامت في بداية رمضان بتنظيم قافلة تضامنية مماثلة حيث تم ارسال  14 شاحنة محملة بمواد غذائية تم توزيعها على العائلات المحتاجة في كل من ولايات الجزائر العاصمة، تيزي وزو، البليدة، المدية، بجاية، بومرداس "دلس"  كما ذكرت السيدة شيخي .

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كوفيد 19: تنظيم قافلة تضامنية لمساعدة العائلات المحتاجة في عدة ولايات من الوطن
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 12:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 26 مرة   شارك

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