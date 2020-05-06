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انهيار جزئي لعمارة بحسين داي (العاصمة): إنقاذ طفلة صغيرة من تحت الأنقاض

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 18:39     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 25 مرات
انهيار جزئي لعمارة بحسين داي (العاصمة): إنقاذ طفلة صغيرة من تحت الأنقاض

الجزائر - تمكنت مصالح الحماية المدنية من انتشال طفلة صغيرة أصيبت بجروح مختلفة جراء انهيار عمارة بشارع طرابلس ببلدية حسين داي بالجزائر العاصمة ظهيرة اليوم الأربعاء، حسبما أكده ل/وأج النقيب نسيم برناوي، المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح النقيب برناوي أن عملية انتشال الطفلة، التي تبلغ من العمر سنتين (2)، من تحت الأنقاض استغرقت أكثر من ساعة وقد خرجت مصابة بجروح مختلفة جراء سقوط الأثقال عليها وهي الآن في حالة صدمة تخضع للمتابعة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.

وقد تمت عملية الإنقاذ، حسب ذات المتحدث، تحت قيادة المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، حيث تم تسخير حوالي 100عون كانوا جاهزين بين فرق عاملة واحتياطية على غرار الفرقة المختصة للبحث تحت الأنقاض، فرقة سينو-تقنية، فرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء.

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كما أضاف ذات المصدر أن العمارة الواقعة ب 64 شارع طرابلس تخضع الآن للمراقبة من قبل فرقة من الحماية المدنية.

يذكر أن الحادثة وقعت زوال اليوم على مستوى عمارة تتكون من 6 طوابق تطل على شارع طرابلس ببلدية حسين داي، حيث انهارت أجزاء من االطابقين الخامس والسادس، فيما تم إخلاء البناية من بقية السكان.

يشار إلى أن أعوان الحماية المدنية نجحوا في بداية عملية الإنقاذ من انتشال ضحية أولى وهي سيدة في حالة حرجة تم نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 06 أيار 2020 18:40
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انهيار جزئي لعمارة بحسين داي (العاصمة): إنقاذ طفلة صغيرة من تحت الأنقاض
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 18:39     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 25 مرة   شارك

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