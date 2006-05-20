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حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص و جرح 124 اخرا خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 13:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرات

الجزائر- لقي خمسة (5) أشخاص مصرعهم وجرح 124 اخرا في 114 حادث مرور تم احصاؤها عبر الوطن خلال ال24 ساعة الاخيرة, حسب أخر حصيلة قدمتها يوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية في بيان.

وسجلت أثقال حصيلة بولاية ورقلة بوفاة 04 أشخاص على إثر إصطدام بين سيارة و شاحنة ذات مقطورة على  مستوى الطريق الإجتنابي الجنوبي الحدب ببلدية الروسيات.

أما فيما يخص  النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19",  قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة  ب 219 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 34 (174 بلدية) ولاية، لتذكير المواطنين بضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

كما قامت مصالح الحماية المدنية لنفس الغرض, ب 236 عملية تعقيم عامة عبر 37 ولاية ( 162 بلدية) ، مست منشآت وهياكل عمومية, مجمعات سكنية وشوارع, لكلا العمليتين 1405 عون حماية مدنية ، بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 03 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر ولايتي خنشلة والجزائر العاصمة.

وفي سياق اخر, تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 07 حرائق حضرية، صناعية و مختلفة بعدة ولايات من الوطن, تسببت في إصابة شخصين بقسنطينة، بضيق في التنفس و بحروق من الدرجة الأولى إثر نشوب حريق بثلاث مستودعات لتخزين المواد البلاستيكية.

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حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص و جرح 124 اخرا خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 13:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرة   شارك

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