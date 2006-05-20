حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص و جرح 124 اخرا خلال ال24 ساعة الأخيرة

وسجلت أثقال حصيلة بولاية ورقلة بوفاة 04 أشخاص على إثر إصطدام بين سيارة و شاحنة ذات مقطورة على مستوى الطريق الإجتنابي الجنوبي الحدب ببلدية الروسيات.
أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19", قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ب 219 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 34 (174 بلدية) ولاية، لتذكير المواطنين بضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.
كما قامت مصالح الحماية المدنية لنفس الغرض, ب 236 عملية تعقيم عامة عبر 37 ولاية ( 162 بلدية) ، مست منشآت وهياكل عمومية, مجمعات سكنية وشوارع, لكلا العمليتين 1405 عون حماية مدنية ، بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 03 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر ولايتي خنشلة والجزائر العاصمة.
وفي سياق اخر, تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 07 حرائق حضرية، صناعية و مختلفة بعدة ولايات من الوطن, تسببت في إصابة شخصين بقسنطينة، بضيق في التنفس و بحروق من الدرجة الأولى إثر نشوب حريق بثلاث مستودعات لتخزين المواد البلاستيكية.