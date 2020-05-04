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تخصيص نسبة من الكمامات المنتجة بمراكز التكوين المهني للمسنين المقيمين بمراكز التضامن الوطني

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 14:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
تخصيص نسبة من الكمامات المنتجة بمراكز التكوين المهني للمسنين المقيمين بمراكز التضامن الوطني

الجزائر - سيتم تخصيص نسبة من الكمامات المنتجة من طرف مراكز التكوين المهني لفائدة المسنين المقيمين بالمراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني، حماية لهم من فيروس كورونا، حسب ما أفادت به وزارة  التضامن الوطني، اليوم الاثنين، في بيان لها.

فبمبادرة من وزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة، و تعزيزا لتدابير الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) المتخذة لحماية المسنين المقيمين بالمراكز التابعة للقطاع، تقرر تخصيص نسبة من الكمامات المنتجة بمراكز التكوين المهني لفائدة هذه الفئة على المستوى الوطني في خطوة تأتي بالتنسيق بين الوزارتين.

وكانت وزارة التضامن الوطني قد اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية لتفادي انتقال فيروس كورونا بدور المسنين عبر التراب الوطني، حيث تم منع الزيارات الخارجية مع تنظيم حملات تطهير و تعقيم دورية، علما أنه لم يسجل أي حالة عدوى بدور المسنين، مثلما أكدته الوزارة.

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تخصيص نسبة من الكمامات المنتجة بمراكز التكوين المهني للمسنين المقيمين بمراكز التضامن الوطني
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 14:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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