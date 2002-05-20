كوفيد 19 :اجراء أزيد من 600 عملية تعقيم عامة عبر 38 ولاية في 48 ساعة

الجزائر - أجرت وحدات الحماية المدنية خلال 48 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني 636 عملية تعقيم عامة عبر 38 ولاية ( 298 بلدية) مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع وذلك في اطار الاجراءات الوقائية من الحد من انتشار وباء كورونا (كوفيد19) --كما أكده اليوم السبت بيان من مصالح الحماية المدنية .

وفي هذا الاطار اوضح ذات البيان أن "وحدات الحماية المدنية قامت في كافة التراب الوطني ب 533 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 33 ولاية أي في 326 بلدية ، لحثهم وتذكيرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 636 عملية تعقيم عامة عبر 38 ولاية (298 بلدية)مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع ."

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية "لهتين العمليتين 2670 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 03 اماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر ولايتي خنشلة و الجزائر.

وبخصوص حوادث المرور سجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة المذكورة ستة وفيات واصابة 199 اخرين بجروح تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفيات المحلية على اثر وقوع 163 حادث مروري --كما جاء في ذات البيان.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية وهران على إثر انهيار جدار خارجي طوله 08 أمتار لبناية قديمة الكائنة بشارع سرار محمد ببلدية وهران دون تسجيل خسائر في الأرواح .

من جهة اخرى قامت وحدات الحماية المدنية "خلال نفس الفترة بإخماد 06 حرائق حضرية على مستوى ولايات الجزائر، وهران، سعيدة، غرداية والشلف، تسببت في إصابة 05 أشخاص بصعوبة في التنفس جراء دخان حريق شب بمرقد مصنوع من بناء جاهز ببلدية بريان".

كما تم "تسجيل بولاية وهران إصابة 03 أشخاص (أعوان حماية مدنية) بحروق من الدرجة الأولى على إثر عملية إخماد حريق شب بمخزن للملابس الكائن بشارع مربيش عبد القادر ببلدية وهران، حيث تم إسعاف جميع الضحايا في مكان الحوادث، و نقلهم إلى المستشفيات المحلية، حيث سمح التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية بالسيطرة على الحرائق ومنع انتشارها" يضيف ذات المصدر .