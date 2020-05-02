رئيس الجمهورية يبرز دور المجتمع المدني في بعث الحيوية في أوساط المجتمع

وأوضح الرئيس تبون خلال مقابلة صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية, بثت الجمعة بأنه "يجب أن نعيد للمجتمع المدني حقه في التسيير", مبرزا التزامه بذلك منذ أن تم انتخابه على رأس البلاد يوم 12 ديسمبر 2019.
وتابع في هذا المجال قائلا:" لقد ترشحت لرئاسة البلاد باسم المجتمع المدني والشباب. لم أترشح لهذا المنصب لا من طرف أصحاب المال أو غيرهم, أو حتى باسم الحزب الذي انتمي إليه".
و أشار بهذا الخصوص انه يجب على المجتمع المدني أن "يستعيد زمام الأمور", مبرزا بأنه سيوافق على "إنشاء اكبر عدد من الجمعيات المدنية, حيث سيكون لها طابع المنفعة العامة ونصيب من الميزانية".
وأشار الى أن هذه الجمعيات ستشمل جميع المجالات على غرار الصحة و الطلبة وحاملي المشاريع وغيرها من مناحي الحياة, داعيا جميع هذه الفئات الى "تنظيم نفسها" من خلال هذه الجمعيات.
وبعد أن ذكر أن إدخال الحيوية في المجتمع يتم من خلال المجتمع المدني, شدد الرئيس تبون على أن "المجتمع المدني شيء والتحزب شيء آخر".