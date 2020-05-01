الدولة ستتكفل بكل من ضاع قوت يومه بسبب وباء كورونا

و خلال مقابلته الصحفية الدورية مع مسؤولي وسائل الاعلام الوطنية, قال السيد تبون:"لدينا وسائل تقييم و رقابة, و كل من ضاع قوت يومه خاصة ممن يمارسون عملا يدويا سنتكفل به".
و أضاف أن تعليمات أسديت لاجراء "احصاء حقيقي" لهؤلاء المتضررين مشيرا من جهة أخرى الى غياب احصائيات دقيقة تخص الاقتصاد الوطني.
و قال بهذا الخصوص:" نملك احصائيات تخص 50 بالمئة فقط من الاقتصاد, ذلك الذي يمر عبر البنوك و الجمارك, في حين لا تشمل الاحصائيات 50 بالمئة الباقية من الاقتصاد".
و تأسف لغياب احصائيات دقيقة تخص القطاع الخاص الذي يشغل 5ر1 مليون شخص.
و فيما يخص الصناعيين و التجار الذين سجلوا خسائر كبيرة بفعل الجائحة, ذكر بأن "الحكومة تعكف على دراسة سياسة محكمة لمساعدتهم", و من بين اجراءات الدعم المعتمدة, تخفيض الضرائب.