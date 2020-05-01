Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيليزي/رمضان: العمل الخيري تكريس لأجمل صور التكافل الاجتماعي

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 14:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات
إيليزي/رمضان: العمل الخيري تكريس لأجمل صور التكافل الاجتماعي

إيليزي - عكس العمل الخيري خلال الأيام الأولى لشهر رمضان الفضيل أجمل صور التضامن والتكافل الاجتماعي الذي تكرسه جمعيات وشباب متطوع, سخروا جهودهم لتجسيد مبادرات خيرية لفائدة المعوزين والفئات المحتاجة بولاية إيليزي، سيما في هذا الظرف الصحي الاستثنائي جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

ولم تثني هذه الوضعية الصحية الاستثنائية وإجراءات الحجر الصحي الجزئي, من عزيمة الحركة الجمعوية عبر مختلف بلديات الولاية من خلال تفعيل نشاطها التضامني الذي دأبت عليه في كل موعد رمضاني، وتكييفه حسب الظروف الراهنة.

وفي هذا الشأن جندت جمعية "أنامل الإحسان" الخيرية ببلدية إيليزي أعضاءها وكثفت من الحملات التضامنية من خلال توزيع طرود غذائية لفائدة المتضررين من آثار الظرف الصحي الراهن، حيث قامت بتوزيع أزيد من 150 إعانة غذائية منذ بداية الشهر الفضيل، يرافقها إحصاء دوري للمعوزين والمحتاجين بهدف التكفل بهم على أوسع نطاق، حسبما أوضح لـ''وأج'' أحد الفاعلين الجمعويين, بلال هنوني.

وعلى نفس النهج تعكف جمعيات وفعاليات المجتمع المدني بعين أميناس على غرار جمعيات ''كافل اليتيم'' و''سبل الخيرات'' و''الهلال الأحمر الجزائري'' والكشافة الإسلامية الجزائرية على تجسيد برنامج تضامني مشترك يهدف إلى تلبية الاحتياجات الضرورية لليتامى والمحتاجين من المواد الغذائية الأساسية.

اقرأ أيضا:     جمعية كافل اليتيم بالبليدة: توزيع 30 ألف إعانة غذائية قبل نهاية رمضان

واستهدفت هذه العملية وإلى غاية اليوم أزيد من 300 عائلة معوزة عبر مختلف أحياء بلدية عين أميناس، كما ذكر رئيس المكتب البلدي للهلال الأحمر الجزائري, بوراس لحبيب.

وتنتشر أيضا مظاهر التضامن والتآزر بالولاية المنتدبة جانت التي يصنعها شباب متطوع وجمعيات خيرية ثقافية، مثلما هو الشأن بالنسبة لجمعية "أغانيب" الطلابية الثقافية والتي ساهمت بتوزيع أزيد من 50 طرد من الخضروات للأسر المحتاجة وذوي الدخل اليومي الضعيف.

ودعما لهذه الفئات الهشة أطلقت أيضا ذات الجمعية مبادرة "التوصيل المجاني" من خلال تسخير سيارة تقوم بتوصيل الحاجيات و المستلزمات لمن يتعذر إليهم التنقل بسبب عزلة المنطقة وانعدام خدمة النقل، مثلما شرح رئيس الجمعية, بن دومة عرفات .

وبدورها أطلقت جمعية "الأمل" لمكافحة الآفات الاجتماعية ببلدية برج عمر إدريس حملة تبرع واسعة من خلال جمع تبرعات عينية لفائدة المعوزين والفقراء والتي سيشرع في توزيعها نهاية الأسبوع الجاري، حسبما أشار إليه  أحد أعضاء الجمعية مراد زقري.

ودائما في مجال تفعيل العمل الخيري بمختلف أشكاله خلال هذا الشهر الفضيل، تعرف عدة مساجد حملات تنظيف وتجديد الطلاء من طرف شباب متطوع فضل الانخراط في هذا النشاط التطوعي تزامنا وفترة غلق المساجد، كإجراء وقائي من تفشي فيروس كورونا المستجد، مثلما ذكر نصر الدين خويلدي, أحد الشباب المتطوع في هذه الحملة على مستوى مسجد زيد بن ثابت ببلدية إيليزي.

كلـمات مفتـاحيــة :
إيليزي/رمضان: العمل الخيري تكريس لأجمل صور التكافل الاجتماعي
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 14:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.01

الجلفة: هلاك شخص وجرح إثنين آخرين في حادث مرور

20.05.01

شركة "توسيالي" تتحصل على شهادة مطابقة المعايير الدولية في إنتاج الأنابيب الحديدية الخاصة…

20.05.01

لباطشة: رسالة الرئيس تبون للعمال تحمل أجوبة "لا لبس فيها" لانشغالاتهم

20.05.01

فيروس كورونا/كرة القدم: استئناف منافسات كأس الجزائر مباشرة بعد رفع الحجر الصحي

20.05.01

إيليزي/رمضان: العمل الخيري تكريس لأجمل صور التكافل الاجتماعي

20.05.01

تضامن الجزائر اليوم يجسد دفاعها عن حق الشعوب في الوجود والحرية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.04.27

كورونا : لا وجود لسنة بيضاء نظرا للتقدم في تنفيذ البرامج التعليمية

20.04.27

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

20.04.28

وزارة الشباب والرياضة تتعهد بمرافقة الاتحادية الجزائرية للدراجات

20.04.27

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

20.04.28

الطبعة الأولى للبطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ-2020: الجزائرية إيمان بوعريشة تنال…

20.04.27

عطار: إنهيار الأسعار في الولايات المتحدة لا يؤثر على النفط الجزائري