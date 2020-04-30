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مساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين: الهلال الأحمر الجزائري يشيد بتضامن الشعب الجزائري الثابت

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 16:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات
مساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين: الهلال الأحمر الجزائري يشيد بتضامن الشعب الجزائري الثابت

الجزائر- أشاد الهلال الأحمر الجزائري يوم الخميس في بيان بتضامن الشعب الجزائري "الثابت" مع الشعب الصحراوي بعد ارسال قافلة للمساعدات الإنسانية نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.

وجاء في البيان إن  "الهلال الأحمر الجزائري يشيد ويعرب عن ارتياحه لهبة تضامن الشعب الجزائري مع الشعب الصحراوي التي ابداها مرة أخرى وكالمعتاد من خلال ارسال قافلة تضامن إنسانية تضم مواد غذائية وادوية ووسائل حماية ومواد تنظيف".

وأضاف الهلال الاحمر الجزائري في بيانه ان "هذه الالتفاتة الإنسانية التي تعبر عن تضامن الشعب الجزائري الثابت مع الشعب الصحراوي ودعمه لقضيته العادلة لا سيما في هذه الظروف الصعبة لجائحة كوفيد-19, نابعة عن التمسك الجزائريين العميق بقيمهم العريقة للتقاسم والسخاء".

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آخر تعديل على الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 16:41
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مساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين: الهلال الأحمر الجزائري يشيد بتضامن الشعب الجزائري الثابت
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 16:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

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