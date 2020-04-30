تفكيك عصابة قامت بسرقة منزل أثناء الحجر المنزلي بالجزائر العاصمة (الأمن الوطني)

الجزائر- تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر, من تفكيك عصابة متكونة من أربعة أشخاص قاموا بسرقة كمية من المجوهرات وأجهزة إلكترومنزلية في منزل أثناء فترة الحجر , حسبما أفاد به, يوم الخميس, بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في البيان أن مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر تمكنت من "تفكيك مجموعة أشرار متورطة في ارتكاب جناية السرقة بالتسلق والكسر من منزل مع إخفاء أشياء مسروقة وكذا مخالفة الإجراءات المتعلقة بالحجر المنزلي, استولى خلالها أفراد العصابة على كمية من المجوهرات وكذا أجهزة إلكترومنزلية وأخرى تعتبر عتاد ميكانيكي وعتاد خاص بأشغال البناء".

وقد أسفرت هذه القضية التي تم علاجها من طرف فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي, عن الإطاحة بـ"04 أشخاص مشتبه فيهم, تتراوح أعمارهم بين (20 و36) سنة, ارتكبوا جناية السرقة بالتسلق والكسر من منزل واستولوا على كمية المجوهرات من المعدن الأصفر, جهاز حاسوب محمول, خمسة (05) أجهزة تلفاز, أربعة عشر (14) آلة وجهاز من الحجم الكبير ذات طابع صناعي ميكانيكي مع لواحقها, ومبلغ مالي قدره 32500 دج", يضيف ذات المصدر.

وسمحت التحريات المعمقة باسترجاع أيضا, حسب ذات البيان, أغلب المسروقات بعد عمليات تفتيش نفذت بإذن بالتفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا.