فيروس كورونا: الحماية المدنية تقوم بأكثر من 600 نشاط تحسيسي خلال 48 ساعة الأخيرة

و اوضح البيان ان وحدات الحماية المدنية قامت خلال 48 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني ب615 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 35 ولاية، تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 689 عملية تعقيم عامة عبر 39 ولاية.
و مست هذه العملية -يضيف المصدر- عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع ، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 3174 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 04 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر 02 ولايتين خنشلة وولاية تيبازة.
ومن ناحية اخرى افاد البيان انه خلال نفس الفترة سجلت وحدات الحماية المدنية 4627 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخمـاد الحرائق و الأجهزة لأمنية... الخ.
كما سجلت الحماية المدنية 134 حادث مرور أدت إلى وفاة 03 أشخاص و إصابة 165 أخرين تم إسعافهم في عين المكان، ثم نقلهم للمستشفيات المحلية.
للذكر، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر لتحويل جثث 04 أشخاص إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى مصطفى باشا، انتشلوا في عرض البحر من طرف مصالح حراس السواحل.