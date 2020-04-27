فيروس كورونا: الحماية المدنية تقوم بأكثر من 600 نشاط تحسيسي خلال 48 ساعة الأخيرة

حجر صحي بالفنادق: التكفل بأكثر من 9700 جزائري تم إجلاؤهم من مطارات دول أجنبية -

قبول أكثر من 90 مجلة علمية من بين 500 في اطار ترقية المجلات العلمية الوطنية -

إرسال مساعدات إنسانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك -

تيبازة: نهاية الحجر ل295 جزائريا تم إجلائهم سابقا من الامارات دون تسجيل إصابات بكورونا -

عين تموشنت: حريق بمستشفى حمام بوحجر دون خسائر بشرية -

مالية: اجراءات جديدة لتعزيز السيولة البنكية -

كوفيد-19: بومزار يدعو إلى تشجيع استعمال الدفع الالكتروني -

صدور القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما في الجريدة الرسمية -

الدوري الماسي لألعاب القوى: ملتقى لوزان لن يقام في أغسطس المقبل -

كوفيد-19/صناعة صيدلانية: بن باحمد يطمئن بتوفر الأدوية المصنعة محليا والمستوردة -

الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بالعاصمة -

كوفيد-19: بحث سبل مساعدة المؤسسة لضمان أجور العمال -

إرسال أكثر من 150 طن من مساعدات إنسانية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين -

هلاك أربعة بحارة من طاقم سفينة سيدي فرج بعرض شاطئ الجميلة بالجزائر العاصمة -

3.2 مليون إصابة بكورونا في العالم -

كوفيد-19: ضرورة الانضمام الى اقتصاد اقليمي وافريقي متكامل لمواجهة الازمة -

تمديد آجال تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 30 جوان -

أزمة كورونا أثبتت أن المجتمع المدني شريك فعال لقطاع التضامن الوطني -

الجزائر تتسلم شحنة من المعدات الطبية ممنوحة كهبة من روسيا لمواجهة فيروس كورونا -