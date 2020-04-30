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هلاك أربعة بحارة من طاقم سفينة "سيدي فرج" بعرض شاطئ الجميلة بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 08:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرات
هلاك أربعة بحارة من طاقم سفينة &quot;سيدي فرج&quot; بعرض شاطئ الجميلة بالجزائر العاصمة صورة توضيحية

تيبازة - لقي أربعة بحارة حتفهم من طاقم سفينة الصيد "سيدي فرج" فيما نجا قائد السفينة في حادث غرق سجل مساء أمس الأربعاء بعرض شاطئ الجميلة بالجزائر العاصمة حسب ما أعلن عنه رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بتيبازة.

و قال صالح كعباش في إتصال بواج أن البحارة الأربعة، المنحدرين من مدينة بوهارون بتيبازة، ضحايا غرق سفينة "سيدي فرج" للصيد، مهن صغيرة، لقوا حتفهم جميعهم بعد رحلة صيد دامت ليلة كاملة قبل أن يتفاجئوا بالمياه تغمر القارب حسب المعلومات الأولية المستقاة.

وخرج البحارة مساء يوم الثلاثاء في رحلة صيد من ميناء الصيد البحري ببوهارون، مكان توطين سفينة "سيدي فرج" و قظوا ليلة كاملة في البحر اصطياد سمك أبو سيف "السبادون" قبل وقوع الكارثة، استنادا لذات المصدر.

وبعد تسجيل تعطل جميع أجهزة الاتصالات بعد إجراء آخر إتصال في حدود الساعة السابعة صباح يوم الاربعاء على بعد 3000 ميل بحري شرق شاطئ الجميلة، أقدم قائد السفينة على إتخاذ قرار السباحة في عرض البحر بحثا عن الإنقاذ قبل أن يعثر عليه بحارة آخرون، يضيف السيد كعباش، فيما بقي البحارة الاربعة الآخرون على متن السفينة.

وباشرت على إثرها القوات البحرية عمليات أبحاث واسعة قبل أن يتم العثور على البحارة الأربعة الذين تتراوح اعمارهم ما بين 28 و33 سنة جثثا هامدة في عرض البحر إثر غرق السفينة وعدم مقاومتهم لشدة برودة مياه البحر، حسب توضيحات نفس المصدر.

ونقل قائد السفينة إلى المستشفى الجامعي بباب الواد حيث وصفت حالته الصحية ب"المستقرة" فيما وضعت جثث الضحايا الأربعة على مستوى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة، حسب رئيس غرفة الصيد البحري لتيبازة.

ويرتقب أن يتم اليوم نقل جثامين الضحايا إلى مسقط رأسهم، ببوهارون أين سيوارون الثرى.

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هلاك أربعة بحارة من طاقم سفينة "سيدي فرج" بعرض شاطئ الجميلة بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 08:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرة   شارك

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