اليوم الوطني للأشخاص المسنين: إطلاق حملة تضامنية مع فئة المتقاعدين المسنين

الجزائر - تم اطلاق حملة تضامنية مع فئة المتقاعدين المسنين عبر كافة التراب الوطني، وهذا بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص المسنين، في مبادرة تعكس "الاهتمام البالغ" الذي توليه الدولة لهذه الشريحة من المجتمع، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وبالمناسبة، استفاد عدد من المتقاعدين من كراسي متحركة ومجموعة من المستلزمات الطبية، حسب نفس المصدر الذي أضاف أن هؤلاء "يحتاجون الى رعاية خاصة بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الجزائر".

وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، أن هذه الهبة التضامنية، التي ستتواصل الى غاية نهاية الاسبوع الجاري، تندرج في إطار "مهام المساعدة الاجتماعية للصندوق الوطني للتقاعد، والتي تهدف إلى توفير تكفل أمثل بالمتقاعدين بصفة عامة والمسنين بصفة خاصة".

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وأشار البيان الى أن هذه العملية تمت بالتنسيق بين الهيئات تحت وصاية القطاع، وهي الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.