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اللجنة الوزارية للفتوى تفتي بجواز تقديم زكاة الفطر من بداية شهر رمضان الفضيل

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2020 15:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
اللجنة الوزارية للفتوى تفتي بجواز تقديم زكاة الفطر من بداية شهر رمضان الفضيل

الجزائر -أفتت الاثنين اللجنة الوزارية للفتوى بجواز تقديم زكاة الفطر من بداية شهر رمضان الفضيل وذلك استنادا الى آراء الفقهاء في المسألة وتحقيقا للمصلحة التي تقتضيها الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء في بيان للجنة "تبعا للانشغال الذي تقدمت به اللجنة الوزارية المكلفة بصندوق الزكاة و الأسئلة الواردة من المواطنين و المواطنات, و استنادا إلى آراء الفقهاء في المسألة, ونظرا إلى أن زكاة الفطر مبناها على الرفق و المساواة, و تحقيقا للمصلحة التي تقتضيها الظروف الاستثنائية, فإن اللجنة الوزارية للفتوى تفتي بجواز تقديم زكاة الفطر من بداية شهر رمضان الفضيل". 

و أكدت اللجنة أنه "إذا كان إخراج زكاة الفطر طعاما من غالب قوت البلد جائزا فإن إخراجها نقدا جائز أيضا بالقيمة التي تحددها وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، وهو ما تؤيده الادلة الشرعية في الزكاة، وتقتضيه قواعد الشريعة الاسلامية و مقاصدها".

و اضافت اللجنة الوزارية للفتوى أنه "إذا كان الأصل أن تخرج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد قبل الصلاة فإن الفقهاء قالوا بجواز تعجيل اخراجها قياسا على تعجيل زكاة المال".

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اللجنة الوزارية للفتوى تفتي بجواز تقديم زكاة الفطر من بداية شهر رمضان الفضيل
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2020 15:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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