كوفيد-19: اخراج زكاة الفطر وتسليمها "بصفة استثنائية " للمحتاجين دون واسطة صندوق الزكاة

وجاء في البيان أنه خلال اجتماع اللجة الوزارية للزكاة لدراسة جمع وتوزيع زكاة الفطر , وبعد دراسة الأليات المتاحة والموازنة بين المعطيات والمتطلبات خلصت اللجنة الى انه "نظرا للظروف الناشئة عن انتشار وباء فيروس كورونا -كوفيد 19 وحفاظا على سلامة العاملين بالمساجد والمواطنين فان اللجنة تحث وبصفة استثنائية على اخراج زكاة الفطر لهذه السنة وتسليمها مباشرة للأسر المحتاجة دون واسطة صندوق الزكاة ".
ونبهت اللجنة --حسب ذات البيان --الى ضرورة العودة الى "ألية جمع الزكاة وصرفها المعتادة بعد زوال هذه الجائحة".
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كما دعت اللجنة أيضا الى " ضم النسبة الخاصة باللجنة الوطنية لصندوق الزكاة والمقدرة ب2 بالمائة من حصيلة الحملة الثامنة عشر لصندوق الزكاة وسيتم توزيعه لفائدة العائلات المحتاجة ", وبناء عليه --يضيف بيان الوزارة --" " تصبح النسبة المخصصة للتوزيع لهذه الفئة في هذه الحملة مائة بالمائة ".
وبالمناسبة التمست لجنة الزكاة من اللجنة الوزارية للفتوى " النظر في مشروعية اخراج زكاة الفطر لهذه السنة 1441ه/2020 م من بداية شهر رمضان".