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كوفيد-19: اخراج زكاة الفطر وتسليمها "بصفة استثنائية " للمحتاجين دون واسطة صندوق الزكاة

  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 15:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 58 مرات
كوفيد-19: اخراج زكاة الفطر وتسليمها &quot;بصفة استثنائية &quot; للمحتاجين دون واسطة صندوق الزكاة

الجزائر- حثت اللجنة الوزارية للزكاة, على اخراج زكاة الفطر لهذه السنة وتسليمها مباشرة  للمحتاجين , دون واسطة صندوق الزكاة بصفة" استثنائية" بسبب الظروف الناشئة عن وباء فيروس كورونا,حسبما أفاد به يوم الأحد, بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وجاء في البيان أنه خلال اجتماع اللجة الوزارية للزكاة لدراسة جمع وتوزيع زكاة الفطر , وبعد دراسة الأليات المتاحة والموازنة بين المعطيات والمتطلبات خلصت اللجنة الى انه "نظرا للظروف الناشئة عن انتشار وباء فيروس كورونا -كوفيد 19 وحفاظا على سلامة العاملين بالمساجد والمواطنين فان اللجنة تحث وبصفة استثنائية على اخراج زكاة الفطر لهذه السنة وتسليمها مباشرة للأسر المحتاجة دون واسطة صندوق الزكاة ".

ونبهت اللجنة --حسب ذات البيان --الى ضرورة العودة الى "ألية جمع الزكاة وصرفها المعتادة بعد زوال هذه الجائحة".

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كما دعت اللجنة أيضا الى " ضم النسبة الخاصة باللجنة الوطنية لصندوق الزكاة والمقدرة ب2 بالمائة من حصيلة الحملة الثامنة عشر لصندوق الزكاة وسيتم توزيعه لفائدة العائلات المحتاجة ", وبناء عليه --يضيف بيان الوزارة --" " تصبح النسبة المخصصة للتوزيع لهذه الفئة في هذه الحملة مائة بالمائة ".

وبالمناسبة التمست لجنة الزكاة من اللجنة الوزارية للفتوى " النظر في مشروعية اخراج زكاة الفطر لهذه السنة 1441ه/2020 م من بداية  شهر رمضان".

آخر تعديل على الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 15:31
كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: اخراج زكاة الفطر وتسليمها "بصفة استثنائية " للمحتاجين دون واسطة صندوق الزكاة
  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 15:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 58 مرة   شارك

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