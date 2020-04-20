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مكافحة كوفيد-19: الحماية المدنية تقوم ب 259 عملية تحسيسية عبر 31 ولاية

  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 13:34     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات
مكافحة كوفيد-19: الحماية المدنية تقوم ب 259 عملية تحسيسية عبر 31 ولاية

الجزائر - قامت وحدات الحماية المدنية خلال ال 24 ساعة الأخيرة ب 259عملية تحسيسية متعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 لفائدة مواطني 31 ولاية،بالإضافة إلى 161 عملية تعقيم عامة عبر 30 ولاية،حسبما أفادت به اليوم الأحد، حصيلة لهذه الهيئة . 

وأوضح نفس المصدر،أن العمليات التحسيسية شملت 137 بلدية، حيث تم خلالها حث وتذكير المواطنين بضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، فيما شملت عملية التعقيم منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع موزعة عبر 129 بلدية.

وأشار البيان ذاته الى أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين 1150 عون من مختلف الرتب، بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 07 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر 03 ولايات وهي  تيبازة، الجزائر، خنشلة.

وخلال نفس الفترة سجلت ذات المصالح  79 حادثا مروريا  أدى إلى وفاة 07 أشخاص و إصابة 93 أخرين، وسجلت "أثقل" حصيلة بولاية سطيف بوفاة 02 شخصين على إثر إصطدام بين سيارة وشاحنة بالطريق الإجتنابي الجنوبي .

كما تدخلت نفس المصالح --يضيف ذات المصدر --من أجل تقديم الإسعافات الأولية ل 03 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من سخان الماء داخل مساكنهم ببلدية قسنطينة ، الامر الذي سمح ب"إنقاذهم و إسعافهم" في عين المكان ثم تحويلهم إلى المراكز الصحية .

 كما قامت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر باخماد حريق شب على مستوى 04 مساكن من البناء الجاهزة تستعمل كمراقد للعمال بداخل شركة خاصة بالسويدانية دون تسجيل خسائر بشرية، حيث منع هذا التدخل من انتشار الحريق إلى باقي السكنات الجاهزة الأخرى.

 

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مكافحة كوفيد-19: الحماية المدنية تقوم ب 259 عملية تحسيسية عبر 31 ولاية
  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 13:34     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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