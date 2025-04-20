الرقم الأخضر"3040" لوكالة عدل يدخل الخدمة للتكفل بانشغالات المكتتبين

الجزائر- تم يوم السبت الانطلاق الرسمي للعمل بالرقم الأخضر "3040" للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" و ذلك لوضعه تحت خدمة مكتتبيها وقاطني سكناتها للتكفل بجميع انشغالاتهم بهدف تقريب الادارة من المواطنين و القضاء على البيروقراطية.

و قال المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، محمد طارق بلعريبي, في تصريح للصحافة بالمناسبة أن الهدف من وضع هذا الخط الأخضر هو الإصغاء والإعلام والتدخل للتكفل بجميع الإنشغالات التي يطرحها مكتتبي وقاطني سكنات عدل في مختلف ولايات الوطن, مضيفا أنه سيتم تشغيل هذا الرقم خلال شهر رمضان من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا لغاية الرابعة مساء.

و أبرز ان هذا الرقم الأخضر سيمكن مكتتبي و قاطني سكنات عدل من طرح مختلف انشغالاتهم مباشرة إلى الادارة دون الحاجة إلى وساطة حتى و ان تعلق الأمر بعطب في المصعد أو مشكل في ملفات الاكتتاب حيث سيتم التكفل بهذه الانشغالات و تبليغ المعنيين عن طريق الهاتف.

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و ذكر أنه تم تمديد آجال تسديد فاتورة الايجار والاعباء الشهرية, لمدة شهر إضافي, لصالح قاطني سكنات عدل في إطار التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

كما طمئن السيد بلعريبي قاطني سكنات عدل ان" تسديد هذه الديون سيكون بصفة "تدريجية" موضحا أنه" لن يفرض على المكتتبين تسديد شطرين في دفعة واحدة بل سيتم ذلك بصفة تدريجية وفقا لجدول لتسديد المستحقات".

و قال في سياق أخر ان" اجراءات الحجر الصحي بسبب وباء كورونا أدى إلى تقليص وتيرة أشغال مشروع سكنات المدينة الجديدة ببوينان بالبليدة التي تراوحت نسبة الانجاز بها ما بين 5 و 10 بالمائة "مؤكدا انه" بعد انتهاء هذه الاجراءات ستكون الوتيرة جيدة بهدف الانتهاء من هذا المشروع".

و أبرز في ذات الاطار أن إجراءات الحجر الصحي أدت كذلك إلى تعطيل عمليات توزيع السكنات للسداسي الأول من هذه السنة دون ان يحدد عدد السكنات أو مواقع الأحياء أو الولايات المعنية مكتفيا بقوله أنه سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب.