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وزير الفلاحة يؤكد على التنسيق مع  الشركاء لإيصال المساعدات الى مناطق الظل

  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 16:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات
وزير الفلاحة يؤكد على التنسيق مع  الشركاء لإيصال المساعدات الى مناطق الظل

الجزائر - اكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري، خلال استقباله الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، على ضرورة التنسيق مع الفاعلين الأساسيين في القطاع الفلاحي من اجل إيصال المساعدات و تلبية حاجيات المواطنين في مناطق الظل في هذا الظرف لمواجهة وباء كوفيد-19،حسب ما افاد يوم الخميس بيان الوزارة.

و اوضحت الوزارة ان السيد عماري اكد خلال هذا اللقاء الذي عقد مساء أمس الأربعاء بمقر الوزارة "على ضرورة التنسيق بين مختلف مكاتب و فدراليات الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين و الفاعلين الأساسيين في القطاع الفلاحي من مدراء مصالح الفلاحية ورؤساء الغرف ومصالح الغابات بالإضافة الى المهنيين و الفلاحين من اجل إيصال المساعدات وتلبية حاجيات المواطنين في مناطق الظل" .

و شكل هذا اللقاء،الذي حضره إطارات و ممثلين عن الاتحاد، فرصة للتطرق إلى أهم قضايا الساعة على غرار استمرارية النشاط الاقتصادي ومواصلة تجنيد كافة الشركاء الأساسيين و تكثيف الجهود و العمل بكافة الإجراءات التنظيمية لمواجهة فيروس كورونا، يضيف بيان الوزارة .

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وزير الفلاحة يؤكد على التنسيق مع  الشركاء لإيصال المساعدات الى مناطق الظل
  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 16:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

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