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الشلف: انتشال جثة غريق من الشاطئ الصخري بالمرسى

  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 15:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
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الشلف - انتشلت وحدات الحماية المدنية بالشلف يوم الخميس جثة غريق لفظته الأمواج بالقرب من الشاطئ الصخري بالمرسى (85 كلم شمال غرب الشلف)، حسبما أفاد به بيان لخلية الإعلام والاتصال بذات المصالح.

وأوضح البيان أن عناصر الحماية المدنية تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة الثامنة صباحا لانتشال جثة غريق بمنطقة "حجرة ناجي" ببلدية المرسى بعد انقلاب قارب للصيد كان على متنه الضحية وشخص ثان تمكن من النجاة.

ولفظت أمواج البحر جثة الضحية البالغ من العمر 40 سنة بمحاذاة الشاطئ الصخري بالمرسى، حيث تم انتشاله واتخاذ الإجراءات القانونية لتحويله لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية بذات البلدية.

فيما وجّهت مصالح الحماية المدنية نداء لهواة الصيد بغية أخذ الحيطة والحذر لممارسة هذا النشاط هذه الأيام التي تعرف فيها حالة البحر اضطرابا بسبب الظروف المناخية السيئة التي تعرفها المنطقة.

آخر تعديل على الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 16:11
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الشلف: انتشال جثة غريق من الشاطئ الصخري بالمرسى
  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 15:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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