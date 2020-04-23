المواطنون مدعوون إلى الالتزام التام بالحجر المنزلي وتفادي السياقة الخطيرة خلال شهر رمضان

الجزائر - دعت المديرية العامة للحماية المدنية الموطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واحترام التطبيق التام للحجر المنزلي خلال شهر رمضان المبارك وعدم الخروج إلا للضرورة, كما ذكرتهم بمختلف النصائح والتدابير الأمنية لتفادي السياقة الخطيرة خلال هذا الشهر, حسب ما أفاد به, يوم الخميس, بيان للمديرية.

وأوضح المصدر أنه "تحسبا لشهر رمضان المبارك ونظرا للوضع الإستثنائي الذي تمر به البلاد والعالم كله من جراء جائحة كورونا, تدعوا المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وهذا باحترام والتطبيق التام لتدابير الوقاية المتعلقة بالتزام الحجر المنزلي الصحي والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلى للضرورة القصوى, مع احترام شروط النظافة بغسل اليدين دوريا دون نسيان احترام التباعد الإجتماعي بتفادي الاحتكاك والإقتراب من الأشخاص وترك مسافة الأمان 01 متر بين الأشخاص خاصة أمام المحلات التجارية وعند اقتناء الحاجيات اليومية, بالإضافة إلى تفادي التجمعات لأكثر من 02 شخصين".

وأضاف في ذات السياق أنه "نظرا للعدد الهائل من الحوادث المسجلة خلال هذه الفترة من طرف وحدات الحماية المدنية, لاسيما حوادث المرور والحوادث المنزلية, والتي تخلف عددا معتبرا من الضحايا, فإن الحماية المدنية تذكر المواطنين الكرام بمختلف النصائح والتدابير الأمنية لتفادي مختلف الحوادث, كالسياقة الخطيرة, خلال هذا الشهر المبارك وخاصة لحظات قبيل بداية الحجر المنزلي جراء استعمال السرعة المفرطة بتأثير عامل التعب والنعاس جراء الصيام طيلة اليوم والذي يعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حوادث المرور خاصة لسائقي شاحنات نقل البضائع المرخص لها بالتنقل خلال هذه الفترة الإستثائية والذين يتنقلون عبر المسافات طويلة المدى ".

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"لذا من الواجب التقيد بقواعد قانون المرور والسلامة المرورية - يضيف ذات للبيان- بتفادي السرعة المفرطة و التجاوزات الخطيرة, احترام مسافة الأمان وكذا أخذ قسط كاف من الراحة عند الإحساس بالتعب أو النعاس و عدم المجازفة بمواصلة السياقة".

ومن جهة أخرى, وجهت المديرية نداء إلى مستعملي الدراجات النارية ب"ضرورة لبس الخوذة عند السياقة".

أما فيما يتعلق بالحوادث المنزلية والتي تمثل كذلك خطرا كبيرا خاصة للنساء والأطفال, حذرت المديرية العامة للحماية المدنية من "استعمال مختلف مواد التنظيف أو مواد خطيرة للقيام بعملية التنظيف دون احترام التدابير الوقائية, إذ يمكن أن تعرضهن لتسممات وحروق, كما سوء تخزينها وتركها في متناول الأطفال يعرضهم إلى تناولها, ما ينجم عنه حروق داخلية وكذا تسمم يؤدي في بعض الأحيان لحالة الوفاة."