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حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص وجرح 144 اخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 11:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرات

الجزائر - توفي 8 أشخاص وجرح 144 اخرون في 131 حادث مرور سجلتها مصالح الامن الوطني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 22 أبريل الجاري, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ويشير ذات البيان الى أنه مقارنة بإحصائيات الاسبوع الماضي, تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور ب(-08) حادث كما سجل انخفاض في عدد الجرحى ب(-28) جريحا وارتفاع في عدد الوفيات ب(+1) حالة.

وحسب المعطيات التي رصدتها المصالح المختصة للأمن الوطني فان أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الاولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 90 بالمائة, نتيجة عدم احترام قانون المرور.

وفي هذا الإطار, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, حفاظا على سلامة الجميع, مذكرة بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, الموضوعان تحت تصرف المواطنين لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

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حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص وجرح 144 اخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 11:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرة   شارك

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