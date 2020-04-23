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المدية: العثور على الطفلة المفقودة بغابة ربيعة في حالة جيدة

  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 10:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات

المدية- تم العثور على طفلة تبلغ سنتين كانت قد تاهت مساء أمس الثلاثاء بالمنطقة الغابية ' ولاد قارة" الواقعة ببلدية روبيعة على بعد 63 كلم شرق المدية في حالة سليمة حيث تم تسليمها لعائلتها في نفس يوم حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لمجموعة الدرك الوطني تسلمت وأج نسخة منه.

و بعد تلقيها خبر اختفاء طفلة لأسرة من الرحل كانت تقيم على مستوى قرية ولاد قارة , تم ايفاد فرقتين من الدرك الوطني مدعمة بفرقة أخرى مكلفة بالكلاب المدربة الى عين المكان للتحقيق حول اختفاء هذه الطفلة حسب نفس البيان.

و انضم لهذه العملية مواطنون لتقديم يد المساعدة لعناصر الدرك الوطني الذين شرعوا في عملية تمشيط منطقة غابية واسعة و صعبة أين تمت مشاهدة الطفلة لآخر مرة بها حسب عناصر الدرك الوطني.

و قد كللت العملية التي تمت تحت تهاطل غزير للأمطار بالنجاح بعد ساعة من البحث حسب البيان الذي اشار من جهة أخرى الى أنه تم العثور على الطفلة وسط أشجار كثيفة حيث تم نقلها على جناح السرعة الى أقرب مؤسسة صحية اين  تلقت الاسعافات الأولية قبل تسليمها لوالديها, حسب البيان.

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المدية: العثور على الطفلة المفقودة بغابة ربيعة في حالة جيدة
  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 10:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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