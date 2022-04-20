كوفيد-19 : الحماية المدنية تتدعم بأجهزة متطورة لتعقيم وتطهير سيارات الاسعاف

الجزائر - تسلمت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، 15 جهازا متطورا لتطهير وتعقيم سيارات الاسعاف، كهبة تبرعت بها شركة 3أس للصناعات الطبية، عضوة في منتدى رؤساء المؤسسات، و ذلك في اطار العمليات التضامنية للتصدي لوباء كورونا.

وفي تصريح للصحافة عقب عملية تسليم هذه الأجهزة بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل (الحماية المدنية) بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، أن هذه العملية تندرج في اطار سلسلة من العمليات التضامنية التي يقوم بها المنتدى عن طريق أعضاءه عبر مختلف الولايات، وذلك للوقوف كرجل واحد الى جانب السلطات العمومية ولفائدة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء وباء كورونا.

وأبرز السيد عاقلي أن أجهزة تطهير وتعقيم سيارات الاسعاف،التي تم تسليمها هي عبارة عن أجهزة وقائية "جد متطورة"، مضيفا أن المنتدى سيشرع خلال الأسبوع القادم بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني وبمساهمة عدة شركاء، في انجاز 10 ملايين كمامات محلية.

وفي نفس السياق كشف ذات المسؤول أن منتدى رؤساء المؤسسات برمج أيضا عدة عمليات تضامنية لشهر رمضان موجهة لفائدة الأسرة المعوزة في مختلف الولايات، للمساهمة في تقديم مساعدات عينية لهذه العائلات على غرار طرود للمواد الغذائية.

ومن جهته أكد رئيس شركة 3أس للصناعات الطبية، الدكتور كمال سلاطني أن هذه الاجهزة المخصصة ل"عمليات التعقيم" داخل سيارات الاسعاف تعمل ب"طريقة أوتوماتيكية" وفي ظرف لا يتجاوز 10 دقائق لكل عملية".

ومن جانبه أكد مدير الدراسات مكلف بالديوان بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد فؤاد لعلاوي، أن هذه العملية تندرج في اطار العمليات التضامنية التي تشهدها البلاد عبر التراب الوطني، معتبرا أن أجهزة تطهير وتعقيم سيارات الإسعاف التي تسلمتها الحماية المدنية تعد "متطورة" وتساهم في تعزيز وسائل المستعملة في عمليات التدخل للتصدي لوباء كورونا، في ظروف حسنة.