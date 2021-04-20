مكافحة فيروس كورونا: قيمة التبرعات بلغت 230 مليار سنتيم وحوالي مليون دولار

الجزائر - أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند أو سعيد بلعيد, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن قيمة التبرعات المالية التي تصب في الحسابات المخصصة لمحاربة فيروس كورونا بلغت حتى نهار أمس الاثنين حوالي "230 مليار سنتيم و حوالي مليون دولار".

وأوضح السيد محند أوسعيد بلعيد في ندوة صحفية أن "التبرعات المالية التي تصب في الحسابات المخصصة لها بعنوان محاربة فيروس كورونا بلغت حتى نهار أمس حوالي 230 مليار سنتيم و حوالي مليون دولار". اقرأ أيضا: كورونا: تثمين تجند الدولة ودعوة إلى المساهمة في الجهود الوطنية للحد من التداعيات

وأضاف ذات المسؤول أنه "حرصا, في الجزائر الجديدة, على الشفافية والامانة وتجنبا لأي تأويل من طرف المتعودين على الاصطياد في المياه العكرة أعلمكم أنه مباشرة بعد أن يرفع الله عن الجزائر هذه الجائحة سيتم تحت اشراف الوزير الاول تشكيل لجنة مؤلفة من الهلال الاحمر الجزائري وممثلي المجتمع المدني تتولى تقديم اقتراحات لرئيس الجمهورية حول كيفية توزيع هذه التبرعات لمستحقيها من المتضررين من الوباء".