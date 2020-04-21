باتنة: تفحم طفل في حريق غرفة ببلدية منعة (حماية مدنية)

أزمة ليبيا: التحفظ على لعمامرة يعود لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة -

محند أو سعيد بلعيد يبرزالمجهودات المبذولة لبناء دولة القانون وترسيخ حرية الصحافة -

بلعيد : الجزائر مازالت متحكمة في الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط -

ورقلة: سلوكيات اجتماعية جديدة للتكيف مع الحجر الصحي -

كوفيد-19: ميناء وهران يحافظ على نفس حركية النشاط التجاري مع التطبيق الصارم للتدابير الوقائية -

مكافحة فيروس كورونا: قيمة التبرعات بلغت 230 مليار سنتيم وحوالي مليون دولار -

أسعار النفط الأمريكي دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ -

الناطق الرسمي: الرئيس تبون يأمر بالكف عن استخدام عبارة بتوجيهات وبتعليمات من رئيس الجمهورية -

تأجيل فعاليات الاحتفال بيوم الإعلام العربي بسبب كورونا وإشادة بدور وكالات الأنباء العربية -

فيروس كورونا: 2020, سنة عسيرة في مجال التظاهرات -

وزير التجارة يدعو المتعاملين الإقتصاديين الى تخفيض سعر السكر عشية رمضان -

كوفيد 19: وزير العمل يجري لقاءا تشاوريا مع بعض منظمات أرباب العمل ونقابات العمال -

مبادرة علماء جزائريين مقيمين بالولايات المتحدة لاقتناء العتاد لصالح معهد باستور-الجزائر -

ارتفاع ب 8 بالمئة في إيرادات الجمارك الجزائرية خلال يناير وفبراير -

مياه شروب: تجسيد عدة مشاريع من اجل تزويد منتظم خلال الموسم الصيفي -

كميات الأمطار الأخيرة المسجلة عادية للغاية -

فيروس كورونا: إنتاج مليون وحدة اختبار كشف سريع محليا خلال الأسابيع المقبلة -

رياضة: التوقيع على قرار دفع تعويضات النتائج لصالح الرياضيين والمدربين المتألقين قاريا وعالميا -

لجنة الفتوى تشدد على عدم جواز ترك ركن الصوم وتؤكد إلزامية تعليق صلاة التروايح -