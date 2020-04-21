باتنة: تفحم طفل في حريق غرفة ببلدية منعة (حماية مدنية)

وتم, وفق ذات المصدر, إجلاء أفراد عائلة الضحية التي وجد عناصر الحماية المدنية جثته متفحمة مما تطلب تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بعيادة المدينة.
وأفاد المصدر بأن المصالح المعنية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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باتنة - هلك طفل في العاشرة من العمر ليلة الاثنين الى الثلاثاء في حريق مهول داخل غرفة بمسكنه العائلي بقرية شالمة ببلدية منعة بولاية باتنة, حسبما استفيد يوم الثلاثاء من مسؤول خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية محليا الملازم زهير نكاع.
وتم, وفق ذات المصدر, إجلاء أفراد عائلة الضحية التي وجد عناصر الحماية المدنية جثته متفحمة مما تطلب تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بعيادة المدينة.
وأفاد المصدر بأن المصالح المعنية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.