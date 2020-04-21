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باتنة: تفحم طفل في حريق غرفة ببلدية منعة (حماية مدنية)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 12:10     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات

باتنة - هلك طفل في العاشرة من العمر ليلة الاثنين الى الثلاثاء في حريق مهول داخل غرفة بمسكنه العائلي بقرية شالمة ببلدية منعة بولاية باتنة, حسبما استفيد يوم الثلاثاء من مسؤول خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية محليا الملازم زهير نكاع.

وتم, وفق ذات المصدر, إجلاء أفراد عائلة الضحية التي وجد عناصر الحماية المدنية جثته متفحمة مما تطلب تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بعيادة المدينة.

وأفاد المصدر بأن المصالح المعنية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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باتنة: تفحم طفل في حريق غرفة ببلدية منعة (حماية مدنية)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 12:10     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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