Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اضطرابات جوية: انهيارات جزئية وتسرب الأمطار لبعض المنازل بعدد من الولايات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 01:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرات

الجزائر - سجلت مصالح الحماية المدنية، نتيجة الاضطرابات الجوية خلال 24 ساعة الأخيرة، وقوع انهيارات جزئية وسقوط أعمدة كهربائية، مع تسرب مياه الأمطار إلى بعض المنازل، عبر عدد من ولايات الوطن، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الاثنين، في بيان لها.

فخلال الفترة الممتدة من 19 أبريل الجاري وإلى غاية الثامنة صباحا من 20 من نفس الشهر، قامت وحدات الحماية المدنية بعدة عمليات تمثلت في امتصاص مياه الأمطار المتسربة لبعض السكنات جراء ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى تسجيل بعض الانهيارات الجزئية للجدران الخارجية و سقوط بعض أعمدة الكهرباء.

وقد سجلت هذه الوضعية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عبر بعض بلديات كل من أدرار، بشار،وهران ، الجزائر، بومرداس ، المدية ، المسيلة، عين الدفلى وولاية تيارت.

أما بولاية الجزائر العاصمة، فقد قامت ذات المصالح بعدة عمليات امتصاص للمياه الأمطار المتسربة للمنازل على مستوى بلديات بوروبة، رويبة، الحراش، الكاليتوس، جسر قسنطينة، بئر خادم، الدار البيضاء، في حين تم تسجيل إنهيار شرفة منزل بحي بورابة بعين البنيان وكذا انهيار جزئي لمسكن قصديري بحي سي إسماعيل ببرج الكيفان خلف إصابة شخص واحد.

وعلى صعيد آخر، يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، قامت هذه المصالح، خلال الفترة المذكورة آنفا بـ "321 عملية تعقيم عامة عبر 43 ولاية من الوطن"، مست منشآت و هياكل عمومية بالإضافة إلى المجمعات السكنية والشوارع، أفردت لها المديرية العامة للحماية المدنية ما لا يقل عن " 1857 عون من مختلف الرتب".

وفي ذات الإطار، أحصت ذات المصالح 360 عملية تحسيسية شملت 38 ولاية، ترمي إلى حث المواطنين على ضرورة احترام الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، يضيف المصدر ذاته.

وفي سياق ذي صلة، قامت مصالح الحماية المدنية بتنظيم ثلاث عمليات للتبرع بالدم، على مستوى كل من عين الدفلى والشلف والمدية.

كلـمات مفتـاحيــة :
اضطرابات جوية: انهيارات جزئية وتسرب الأمطار لبعض المنازل بعدد من الولايات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 01:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.21

مبادرة علماء جزائريين مقيمين بالولايات المتحدة لاقتناء العتاد لصالح معهد باستور-الجزائر

20.04.21

ارتفاع ب 8 بالمئة في إيرادات الجمارك الجزائرية خلال يناير وفبراير

20.04.21

مياه شروب: تجسيد عدة مشاريع من اجل تزويد منتظم خلال الموسم الصيفي

20.04.21

اضطرابات جوية: انهيارات جزئية وتسرب الأمطار لبعض المنازل بعدد من الولايات

20.04.21

كميات الأمطار الأخيرة المسجلة "عادية للغاية"

20.04.21

فيروس كورونا: إنتاج مليون وحدة اختبار كشف سريع محليا خلال الأسابيع المقبلة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.04.20

ليلة الشك لترقب هلال رمضان يوم الخميس المقبل

20.04.20

فيروس كورونا: وزير الداخلية يشيد ب"احترافية" الأمن الوطني في تطبيق إجراءات الحجر الصحي

20.04.20

تسخير أزيد من 180 ألف شرطي لتنفيذ الخطط العملياتية لمجابهة وباء كورونا

20.04.20

رئيس الجمهورية ينصب محمد شفيق مصباح مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل…

20.04.20

قسنطينة: الفنان قدور درسوني في ذمة الله

20.04.20

المحافظة السامية للامازيغية تلتزم "دائما" بالعمل من اجل تعزيز الامازيغية