حوادث المرور: وفاة شخص وجرح 39 اخرا خلال نهاية الأسبوع

الجزائر - توفي شخص وجرح 39 اخرا في 33 حادث مرور سجلت بالمناطق الحضرية يومي 17 و18 أبريل الجاري, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب المعطيات التي التقطتها المصالح المختصة للأمن الوطني فان العنصر البشري يبقى السبب الرئيسي في وقوع هذه الحوادث بالدرجة الاولى إضافة إلى عوامل أخرى. في هذا الإطار, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام.

كما تضع ذات المديرية تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.