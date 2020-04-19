رمضان: الهلال الأحمر الجزائري يطلق عملية تضامنية واسعة

و أكد ذات المصدر أنه "في اطار برنامجه التضامني يواصل الهلال الأحمر الجزائري تقديم مساعداته الانسانية تجاه سكان المناطق الحساسة بالجنوب و أقصى الجنوب و المناطق الحدودية و الهضاب العليا و المناطق الجبلية".
لهذا الغرض، و عشية شهر رمضان الفضيل أشار الهلال الأحمر الجزائري أن عملية واسعة ستمس كافة ارجاء التراب الوطني ستنطلق يوم الاثنين 20 أبريل 2020 تمس في البداية 200 عائلة بمنطقة تين زواتين (تمنراست) و 200 عائلة أخرى بالبلديات المعوزة بشرق البويرة و 100 عائلة بمنطقة البرمة (ورقلة/منطقة حدودية) و 107 عائلة بالبلديات الفقيرة بدرقينة (بجاية) و 100 عائلة بولاية النعامة.
و اضافة الى مواد غذائية سيستفيد الرحل بكل من النعامة و البرمة من خيم، حسب ذات البيان.