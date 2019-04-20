الوكالة الوطنية للتطهير: تنظيم أكثر من 5000 عملية تطهير الى غاية 16 ابريل

"و بهدف انجاح هذه العمليات، تم تسخير 421 شاحنة منها شاحنات هيدروميكانيكية و شاحنات ذات صهريج و شاحنات ذات مقصورة مزدوجة و سيارات +بيك اب+ بالاضافة الى رشاشات محمولة"، يضيف المصدر.
و حسب ذات المصدر، "تم تعيين العديد من وحدات التطهير بقرار من الوالي على مستوى خلايا الازمة للولايات على غرار وحدات بومرداس و بجاية و هذا من اجل مجابهة الوباء".
و ذكرت الوكالة الوطنية للتطهير أن حملات التطهير التي قامت بها فرقها مست العديد من المدن المتفرقة التي تم تصنيفها ضمن مناطق الظل، حيث تستعمل هذه الفرق مختلف المواد المطهرة على غرار مسحوق الكلور و ماء جافيل و الجير و هذا بهدف القضاء على الفيروس.