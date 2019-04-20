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الوكالة الوطنية للتطهير: تنظيم أكثر من 5000 عملية تطهير الى غاية 16 ابريل

  أدرج يـوم : الأحد, 19 نيسان/أبريل 2020 15:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 30 مرات
الوكالة الوطنية للتطهير: تنظيم أكثر من 5000 عملية تطهير الى غاية 16 ابريل

الجزائر - قامت فرق التطهير التابعة للوكالة الوطنية للتطهير ب 5.100 عملية تطهير الى غاية 16ابريل الجاري عبر 44 ولاية و هذا في اطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما علم اليوم الاحد لدى الوكالة.

"و بهدف انجاح هذه العمليات، تم تسخير 421 شاحنة منها شاحنات هيدروميكانيكية و شاحنات ذات صهريج و شاحنات ذات مقصورة مزدوجة و سيارات +بيك اب+ بالاضافة الى رشاشات محمولة"، يضيف المصدر.

و حسب ذات المصدر، "تم تعيين العديد من وحدات التطهير بقرار من الوالي على مستوى خلايا الازمة للولايات على غرار وحدات بومرداس و بجاية و هذا من اجل مجابهة الوباء".

و ذكرت الوكالة الوطنية للتطهير أن حملات التطهير التي قامت بها فرقها مست العديد من المدن المتفرقة التي تم تصنيفها ضمن مناطق الظل، حيث تستعمل هذه الفرق مختلف المواد المطهرة على غرار مسحوق الكلور و ماء جافيل و الجير و هذا بهدف القضاء على الفيروس.

كلـمات مفتـاحيــة :
الوكالة الوطنية للتطهير: تنظيم أكثر من 5000 عملية تطهير الى غاية 16 ابريل
  أدرج يـوم : الأحد, 19 نيسان/أبريل 2020 15:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 30 مرة   شارك

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