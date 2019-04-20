فيروس كورونا: تسجيل 95 حالة جديدة مؤكدة و 8 وفيات جديدة في الجزائر -

الوكالة الوطنية للتطهير: تنظيم أكثر من 5000 عملية تطهير الى غاية 16 ابريل -

بن بوزيد: الخدمة المدنية دامت طويلا و أثبتت محدوديتها -

توقيف 19 تاجر مخدرات و حجز أزيد من 200 كيلوغرام من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن -

نفاذ مجاني للتلاميذ و الطلبة الموصولين بمختلف الشبكات للولوج الى المنصات الرقمية لمواصلة الدراسة -

منتدى رؤساء المؤسسات: الشروع في إحصاء القطاعات المتضررة لتقييم أثار الأزمة و تقديمه للوزارة الأولى -

الصحراء الغربية: عملية التسوية الأممية في شلل تام بسبب العراقيل التي وضعها المغرب بدعم من حلفائه -

إصدارات: المكتبة الرياضية تتعزز بمؤلف جديد قانون الرياضة لمعتز عفيفي -

أمطار رعدية على شمال الوطن خلال ال48 ساعة المقبلة -

وسيط الجمهورية : تمديد الحجر الصحي أملته الضرورة الملحة لحماية صحة المواطن -

وزير الصناعة يوجه تعليمة بخصوص حالات تسريح العمال غيرالمطابقة للقانون -

ضرورة اشراك المهنيين و الحرفيين في ترميم المعالم الثقافية و الدينية -

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء -

كوفيد-19: بث دروس في التكوين المهني عبر التلفزيون الجزائري ابتداء من الأسبوع القادم -

شرقي: جائحة فيروس كورونا تكبح جهود السلام في افريقيا -

وباء كورونا: شركة هواوي-الجزائر تتبرع بتجهيزات طبية وتقنية للجزائر -

كوفيد-19: وزير الصحة متفائل بخصوص تطور الوضع -

وباء كورونا : تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 29 أبريل -

سكن : وكالة عدل تؤجل استصدار شهادات التخصيص بسبب جائحة كورونا -