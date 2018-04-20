الحماية المدنية: 596 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 37 ولاية

واوضح بيان لمصالح الحماية المدنية انه فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحداتها خلال 48 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني ب 596 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 37 ولاية ، تم خلالها حثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.
كما اشار المصدر إلى القيام بـ 810 عملية تعقيم عامة عبر 47 ولاية، مست عدة منشئات وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، وخصص لهتين العمليتين 4062 عون حماية مدنية، بالإضافة إلى وضع جهاز أمني لتغطية 21 إقامة مخصصة للحجر الصحي عبر 06 ولايات.
من جهة اخرى، حسب حصيلة أوردتها الحماية المدنية، لقي 04 أشخاص حتفهم وأصيب 02 آخرون في ثلاثة حوادث مرور سجلت خلال ال48 ساعة الأخيرة على مستوى مناطق متفرقة من الوطن.
وسجلت "أثقل" حصيلة على مستوى ولاية الأغواط بوفاة 02 شخصين وإصابة 02 آخرين على إثر اصطدام بين سيارة و جرار فلاحي بالطريق الوطني رقم 01 بحاسي رمل.
كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة ب 5656 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن، حيث شملت تقديم الإسعافات الأولية لـ 27 شخصا مختنقا جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من جهاز المدفئة و سخان الماء بولايات تبسة 08 أشخاص ، المدية 10 أشخاص بالإضافة الى قسنطينة 06 أشخاص وغليزان 03 اشخاص.